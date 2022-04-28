سيدات يد الأهلي يفزن على الزمالك في الدوري

تمكن الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي من تحقيق فوز مهم على حساب الزمالك بنتيجة 35-28، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة سيتى كلوب السلام، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» عرضًا قويًّا، وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 18-13.



وسيطر «سيدات يد الأهلي» على مجريات المباراة وواصل تفوقه في الشوط الثاني، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجمات المرتدة السريعة، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 35-28.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات يد الأهلي» مع سبورتنج، غدًا الجمعة، على صالة سيتى كلوب السلام، ضمن منافسات بطولة الدوري.