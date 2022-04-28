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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات يد الأهلي يفزن على الزمالك في الدوري

صدى البلد

تمكن الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي من تحقيق فوز مهم على حساب الزمالك بنتيجة 35-28، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة سيتى كلوب السلام، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» عرضًا قويًّا، وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 18-13.

وسيطر «سيدات يد الأهلي» على مجريات المباراة وواصل تفوقه في الشوط الثاني، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجمات المرتدة السريعة، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 35-28.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات يد الأهلي» مع سبورتنج، غدًا الجمعة، على صالة سيتى كلوب السلام، ضمن منافسات بطولة الدوري.

 

الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي النادي الأهلي بطولة الدوري صالة سيتى كلوب السلام سيدات يد الاهلي

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