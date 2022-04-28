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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين أمين رفقة حلمى وروبي من كواليس «واحد تاني»

حلمى وروبي ونسرين
حلمى وروبي ونسرين

شاركت الفنانة نسرين أمين، جمهورها صورة جديدة لها من كواليس فيلم «واحد تاني»، والمقرر عرضه في عيد الفطر 2022.


وظهرت نسرين أمين، فى الصورة عبر موقع «إنستجرام»، برفقة الفنان أحمد حلمي وروبي، معلقة: "من تصوير فيلم واحد تاني مع النجم أحمد حلمي والنجمة روبي".


فيلم واحد تاني بطولة الفنان أحمد حلمي، ويشاركه الفنان سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، روبي، نور إيهاب، أحمد مالك، من تأليف هيثم دبور، إخراج محمد شاكر خضير، إنتاج شركة سينرجي فيلمز.


قصة فيلم واحد تاني


وتدور أحدث فيلم واحد تاني في إطار كوميدي وخيال علمي، حيث يظهر أحمد حلمي بشخصيتين، الأولى يعمل في شركة إستثمارية، والثانيه يعمل كموظف في مصلحة السجون.

 

نسرين أمين كواليس فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي روبي شركة سينرجي

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