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اقتصاد

بعد تصريحات السيسي

النقل الدولي: نتوقع حدوث إنفراجة في توفير مستلزمات الإنتاج بالمصانع

صدى البلد

أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية، بتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة توفير مستلزمات الانتاج الخاصة بالمصانع.

وأضاف السمدوني، أن توجيهات الرئيس للحكومة ستنعكس سريعا علي عمليات الإفراج، متوقعا حدوث إنفراجة كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشاد السمدوني، أيضا بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية التي جاء من ضمنها تقديم دعم مضاعف المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وأوضح السمدوني أن المستثمرين يعانون الآن من دفع غرامات وأرضيات كبيرة بالموانيء نتيجة تأخر فتح الاعتمادات المستندية من جانب والقرارات الجديدة من قبل البنك المركزي التي تحتاج لإعادة دراسة ونقاش مع ممثلي المجتمعي التجاري والصناعي سواء الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار إلى أن منظمات الأعمال التجارية والصناعية لديها رؤية وحلول في حالة نقاشها مع مسئولين الدولة قد تصل بهم لحلول وسط ترضي جيع الأطراف وتعود بالنفع علي الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن بعض البضائع تحتوي علي مواد كيماوية وسلع لها تاريخ صلاحية تحتاج للإفراج الفوري، كما أن المستوردين يدفعون غرامات بالعملة الصعبة للشركات الجنبية نتيجة للتأخر في الإفراج ولا يستفيد منها الاقتصاد المصري.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الخميس، اجتماعا؛ لمتابعة موقف توفير مستلزمات الإنتاج لمختلف الصناعات، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي والغرف التجارية والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي لمتابعة أعمال التنسيق التي تتم بين الوزارات المعنية والبنك المركزي للتيسير إجراءات توفير مستلزمات الإنتاج للصناعات المختلفة.

ونوه رئيس الوزراء في هذا الصدد بوجود تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المختلفة؛ بما يسهم في توفير المنتجات للمواطنين، واعتبار ذلك الملف أولوية في هذه المرحلة.

وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن الفترة الحالية تشهد وجود تنسيق تام بين البنك المركزي والحكومة في هذا الشأن؛ للإسراع في توفير المستلزمات الخاصة بالإنتاج ، وسرعة الإفراج عن الموجود منها في الجمارك.

وأضاف أنه سيتم العمل في أيام الإجازات “الجمعة والسبت” بحيث لا يتم تعطيل أي عمليات للإفراج، وسيتم إنهاء أوراق الإفراج عن كل مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك.

وعرض مسئولو اتحاد الصناعات والغرف التجارية احتياجاتهم خلال هذه الفترة من مدخلات الإنتاج، والتحديات التي تواجههم، ومقترحاتهم في هذا الشأن، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام والآلات والماكينات الصناعية عالميا.

مصر البنك المركزي السيسي المركزى الجمارك

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