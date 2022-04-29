من العصر الترياسي.. العثور على بقايا ديناصور في سويسرا

عثرت مجموعة علمية في جبال الألب في سويسرا على بقايا متحجرة من ديناصور عملاق كان يعيش في العصر الترياسي " على حد ما توقعه الفريق العلمي القائم على البحث" .



و بحسب ما ورد في إحدى المجلات العلمية، فإن المجموعة العلمية عثرت على ثلاث قطع متحجرة في جبال الألب يبدو أنها تخص أحد أنواع الديناصورات العملاقة التي كانت تعيش في العصر الترياسي .



ووفقا لما ورد في الدراسة، فإن العلماء عثروا على شئ يشبه الأسنان قطره من20 إلى 60 ملم، و هو ما رجح العلماء أنه يخص نوع من الديناصورات كانت تعيش في تلك الفترة من 205 مليون عام يدعى " الإكثيوصرات " .

أوضحت الدراسات التي اجريت على الحفريات التي تم العثور عليها، أن ذلك النوع من الديانصورات كان ضخم للغاية لدرجة أنه يضاهي في ضخامته الحوت الأزرق و هو أضخم حيوان على وجه الأرض حتى الآن .

جدير بالذكر أن، الدراسات االعلمية اشارت إلى أن شكل ذلك النوع من الديناصورات ان ضخما للغاة، فقد يلغ طوله 30 مترا و يزن حوالي 80 طنا، فإذا كانت تعيش حتى عصرنا هذا فقد كانت ستنافس الحيتان الزرقاء في الحجم ، و اللافت في الأمر و الذي اعتبره العلماء إشارة قلبت الموازين، العثور على أسنان لتلك الديناصورات التي أوضحت معظم الدراسات انها كانت بلا أسنان و كانت تتغذى على بلع الطعام بدون مضغ و لكن ذلك الإكتشاف قلب الموازين .

