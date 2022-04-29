عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من العصر الترياسي.. العثور على بقايا ديناصور في سويسرا

صدى البلد

عثرت مجموعة علمية في جبال الألب في سويسرا على بقايا متحجرة من ديناصور عملاق كان يعيش في العصر الترياسي " على حد ما توقعه الفريق العلمي القائم على البحث" . 


و بحسب ما ورد في إحدى المجلات العلمية، فإن المجموعة العلمية عثرت على ثلاث قطع متحجرة في جبال الألب يبدو أنها تخص أحد أنواع الديناصورات العملاقة التي كانت تعيش في العصر الترياسي . 

txt

أكثر من 66 مليون سنة.. العثور على ساق ديناصور وجلده بحالة جيدة

txt

بحجم ديناصور..اصطياد سمكة ضخمة يثير حيرة رواد تيك توك.. شاهد


ووفقا لما ورد في الدراسة، فإن العلماء عثروا على شئ يشبه الأسنان قطره من20  إلى 60 ملم، و هو ما رجح العلماء أنه يخص نوع من الديناصورات كانت تعيش في تلك الفترة من 205 مليون عام يدعى " الإكثيوصرات " . 
أوضحت الدراسات التي اجريت على الحفريات التي تم العثور عليها، أن ذلك النوع من الديانصورات كان ضخم للغاية لدرجة أنه يضاهي في ضخامته الحوت الأزرق و هو أضخم حيوان على وجه الأرض حتى الآن . 
جدير بالذكر أن، الدراسات االعلمية اشارت إلى أن شكل ذلك النوع من الديناصورات ان ضخما للغاة، فقد يلغ طوله 30 مترا و يزن حوالي 80 طنا، فإذا كانت تعيش حتى عصرنا هذا فقد كانت ستنافس الحيتان الزرقاء في الحجم ، و اللافت في الأمر و الذي اعتبره العلماء إشارة قلبت الموازين، العثور على أسنان لتلك الديناصورات التي أوضحت معظم الدراسات انها كانت بلا أسنان و كانت تتغذى على بلع الطعام بدون مضغ و لكن ذلك الإكتشاف قلب الموازين . 
 

جبال الألب سويسرا ديناصور العصر الترياسي الديناصورات العملاقة الاسنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-4-2022

مصدر أمني ينفي وجود ضابط ضمن المفرج عنهم بالعفو الرئاسي

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 2022 .. 16 كلمة تجعلك من الفائزين

ترشيحاتنا

فرج عامر: مباراة مصر والسنغال ستُعاد رغم أنف الحاقدين

روسيا تؤكد تنفيذ ضربة جوية على كييف خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة

تقارير: محمد أوناجم أولى صفقات الوداد المغربي في الميركاتو الصيفي

من العصر الترياسي.. العثور على بقايا ديناصور في سويسرا

خلال ليلة واحدة.. روسيا تدمر 112 هدفا عسكريا في أوكرانيا

شيخ المسرح العربي.. رحلة زكي طليمات من مراقبة القردة إلى نهضة المسارح العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

ابن الأهلي الحاصل على جائزة الزمالك.. رحيل محسن نوح أبرز الإعلاميين الرياضيين

فيديو

مساعد كيروش يغازل الأهلي.. فيديو جراف

بأسعار مناسبة.. التموين تطرح علب كحك وبسكوت العيد

قرار الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

حاولت إغراء بوريس جونسون داخل البرلمان.. سيقان أنجيلا راينر تثير أزمة في بريطانيا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ