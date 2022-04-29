عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طريق حورس الحربي.. محاضرة توعوية بمتحف شرم الشيخ الدولي ومسابقة شطرنج

المتحف
المتحف

نظم متحف شرم الشيخ محاضرة توعوية بعنوان " طريق حورس الحربي" بالإذاعة الداخلية للمتحف، وذلك  بهدف زيادة الوعي الأثري، وتنمية روح الولاء للوطن.


قال الدكتور محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن إدارة المتحف حريصة على مشاركة جمهور المتحف من المترددين عليه سواء كانوا مصريين أو أجانب، لتنمية الوعي الأثري، والتأكيد أن المصريين رمز للتضحية والفداء من أجل عزة الوطن على مر العصور، ومشاركة الشعب المصري فرحته بذكرى عودة سيناء إلى أرض الوطن.


وأوضح مدير المتحف في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى خلال المحاضرة تقديم شرح وافي عن طريق حورس، والذي كان يعد معبر للجيش خلال عبور شبه جزيرة سيناء بأمان، واعتُبروا القدماء المصريين ذات أهمية كبرى، وعبروا عن ذلك بتمثيلهم للطريق في معبد سيتي الأول في الكرنك من خلال نقش معركة الملك سيتي الأول في ساحة الأعمدة بمعبد الكرنك.


وأكد أن طريق حورس يعد  طريقا بريا يربط مصر بآسيا، وكان محميًا بأحد عشر حصنًا جرى بناؤه خلال الأسرتين الثامنة عشر والتاسعة عشر في عهد الإمبراطورية المصرية، التي خدمت في آن واحد للدفاع عنها، و كمراكز حراسة على الحدود الشرقية للبلاد كانت هذه الحصون مدعومة بنظام معقد من مخازن الحبوب و الآبار، وتقع على بعد مسافة يوم واحد من بعضها البعض.


وأشار إلى أن المتحف نظم أيضًا مسابقة للعبة الشطرنج، وقام الزوار من مختلف الجنسيات بالتفاعل مع الفاعلية.


اقرأ أيضا : 
أسراب الطيور المهاجرة تعبر جنوب سيناء

 

متحف شرم الشيخ

received_5332965503420118
received_5332965503420118
received_535106958152946
received_535106958152946
received_527231962113268
received_527231962113268
متحف شرم الشيخ طريق حورس سيناء محاضرة مسابقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

بعد أيام من الاستقرار.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب| 13 جنيه زيادة

استعدادا للخروجات .. تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021-2022

هدايا السيسي للمصريين قبل عيد الفطر .. 13 قرارا رئاسيا لدعم الاقتصاد

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

ترشيحاتنا

مفاجأة.. سفير إسرائيلي سابق يقاتل مع المرتزقة في أوكرانيا

سخر من كلوب.. جوارديولا مهنئا صلاح بجائزة الأفضل: لا عزاء لدي بروين

نشرة البرلمان| 3 حالات تعفيك من تقديم الإقرارات الضريبية ..و معاش بنسبة 80% من الأجر تعويض إصابة العمل

نشرة المرأة والصحة| أعراض صداع كورونا وكيفية علاجه.. أضرار الإفراط في تناول الكحك.. أسباب الإصابة بـ النحافة

كندا تقر قانوناً جديدا ضد مرتكبي الجرائم على القمر وفي الفضاء

استعدادا للخروجات .. تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

فيديو

عمرو مصطفى يكشف وصية والدته له وسر غضبه من عمرو دياب

كارثة| حواوشي بخلطة كراتين البيض يملأ معدة المصريين

فيلم أحمد حلمي بـ 40 جنيها.. الثقافة تجذب الجمهور للسينما في العيد

ماذا قالت نيللي مقدسي عن إليسا وعقدة الزواج وعمليات التجميل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ