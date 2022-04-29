طريق حورس الحربي.. محاضرة توعوية بمتحف شرم الشيخ الدولي ومسابقة شطرنج

نظم متحف شرم الشيخ محاضرة توعوية بعنوان " طريق حورس الحربي" بالإذاعة الداخلية للمتحف، وذلك بهدف زيادة الوعي الأثري، وتنمية روح الولاء للوطن.



قال الدكتور محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن إدارة المتحف حريصة على مشاركة جمهور المتحف من المترددين عليه سواء كانوا مصريين أو أجانب، لتنمية الوعي الأثري، والتأكيد أن المصريين رمز للتضحية والفداء من أجل عزة الوطن على مر العصور، ومشاركة الشعب المصري فرحته بذكرى عودة سيناء إلى أرض الوطن.



وأوضح مدير المتحف في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى خلال المحاضرة تقديم شرح وافي عن طريق حورس، والذي كان يعد معبر للجيش خلال عبور شبه جزيرة سيناء بأمان، واعتُبروا القدماء المصريين ذات أهمية كبرى، وعبروا عن ذلك بتمثيلهم للطريق في معبد سيتي الأول في الكرنك من خلال نقش معركة الملك سيتي الأول في ساحة الأعمدة بمعبد الكرنك.



وأكد أن طريق حورس يعد طريقا بريا يربط مصر بآسيا، وكان محميًا بأحد عشر حصنًا جرى بناؤه خلال الأسرتين الثامنة عشر والتاسعة عشر في عهد الإمبراطورية المصرية، التي خدمت في آن واحد للدفاع عنها، و كمراكز حراسة على الحدود الشرقية للبلاد كانت هذه الحصون مدعومة بنظام معقد من مخازن الحبوب و الآبار، وتقع على بعد مسافة يوم واحد من بعضها البعض.



وأشار إلى أن المتحف نظم أيضًا مسابقة للعبة الشطرنج، وقام الزوار من مختلف الجنسيات بالتفاعل مع الفاعلية.



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