معدات تكتيكية متطورة للبنان.. صفقة أميركية بـ90 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها قررت الموافقة على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية أجنبية لحكومة لبنان، بتكلفة إجمالية تبلغ 90.5 مليون دولار، مشيرة إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي قد قدمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس.

صفقة أميركية بـ90 مليون دولار

وفي تقرير عرضته “فضائية”، طلبت الحكومة اللبنانية شراء مركبات تكتيكية متوسطة من طراز M1085A2 بسعة 5 أطنان من دون رافعة، ومركبات M1078A2 بسعة 2.5 طن من دون رافعة، إضافة إلى قطع الغيار وقطع الإصلاح، والمنشورات والوثائق الفنية، وتدريب الأفراد ومعدات التدريب، والخدمات الفنية والدعم اللوجستي، وغيرها من العناصر المرتبطة بالدعم اللوجستي وبرامج المساندة.



وأعلن الجيش اللبناني يوم السبت اعتقال 6 أشخاص اعتدوا على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" مساء 3 ديسمبر الجاري.

الاعتداء على قوات اليونيفيل

وأصدر الجيش اللبناني بيانا أوضح فيه أنه في "ليل 3 - 4 / 12 / 2025، اعتدى عدد من المواطنين على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل على طريق الطيري - بنت جبيل".

وأضاف الجيش اللبناني أن الاعتداء أدى إلى تضرر آلية تابعة لليونيفيل، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها، وقد باشر الجيش فورًا متابعة الموضوع لملاحقة الفاعلين، ونتيجة المتابعة، أوقفت مديرية المخابرات ستة متورطين في الاعتداء".

وشدد الجيش اللبناني في بيانه على "خطورة أي ​اعتداء على اليونيفيل​، مؤكدا أنه لن يتهاون في ملاحقة المتورطين، كما تلفت إلى الدور الأساسي الذي تقوم به اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار".







