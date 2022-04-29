الكشف على 1338 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالمنوفية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية طنوب بمركز تلا علي مدار يومين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، كما تم التأكد من أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية .

أكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي " باطنة، أطفال، جراحة، نساء وتوليد، جلدية، أنف وأذن وحنجرة، تنظيم أسرة، أسنان "، حيث تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1338 مواطن من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 58 مريض، و الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 18 حالة ، وعمل الأشعة اللازمة لعدد 20 مواطن، وتحويل 9 حالات للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي و طرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها .