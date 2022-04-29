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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بمناسبة أسبوع التمنيع.. الصحة: 2.8 مليون فرد تلقوا الجرعة التنشيطية

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بمناسبة الأسبوع العالمي للتمنيع، عن فوائد أخذ التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.

 

وأوضحت الوزارة، أن التطعيمات تفيد للوقاية من الإصابة بالفيروس أو الوفاة بسببه.

 

بالاضافة إلى التخفيف من شدة الأعراض المصاحبة له في حالة الإصابة.

 

وأشارت إلي أن التطعيمات تقلل من نسبة نقل الفيروس للآخرين مقارنة بغير المتطعمين، وتزيد من المناعة المجتمعية.

 

وكشفت الوزارة، عن وصول عدد متلقي الجرعة الثالثة التنشيطية إلي 2 مليون و800 ألف مواطنا، مشيرةً إلي أهمية تناول الجرعة الثالثة لما لها من قوة في رفع المناعة.

 

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن معدل التطعيم ضد فيروس كورونا فى مصر وصل إلى ٧٩.٥٣ جرعة لكل ١٠٠ مواطن وهو ما يعد من المعدلات المرتفعة للتطعيمات طبقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية حيث تم صرف ٨١.٣٨٤.١٥٦ جرعة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر، ويأتى ذلك فى إطار الأسبوع العالمى للتمنيع فى الفترة من ٢٤-٣٠ابريل ٢٠٢٢.


 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن الجهود التي قامت بهاوزارة الصحة والسكان في الاشهر الماضية أدت لزيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا فى مصر من خلال التوسع في أماكن التطعيمات وتنفيذ حملة للتطعيمات بالمنازل "طرق الأبواب " مما كان له دور كبيرفى استقرار الوضع الوبائى والصحي فى مصر.

 

وأكد "عبدالغفار" أن مصر ملتزمة بالوقاية من الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيم من خلال العمل على تنفيذ استراتيجيات صحية وتطوير ومتابعة سير خطط العمل ومؤشرات البرامج المحلية من خلال التكاملبين جميع مستويات الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن القيام بأنشطة التمنيع بمصر مستمرة فضلًا عن زيادةالوعي المجتمعي وتشجيع المواطنين للإقبال على خدمات التطعيم، حيث أثبتت الدراسات والدلائل العلميةوتجارب البلدان المختلفة  أثر اللقاحات كإحدى أنجح التدخلات الصحية وأكثرها فعاليةً في إنقاذ حياة الملايين وخفض معدلات الوفاة على مر السنين.
 

وأضاف "عبدالغفار"، أن برنامج التطعيمات الموسع بمصر يُمثل دعامة أساسية من دعامات الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، لافتًا إلى نجاح مصر في توفير كافة انواع اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 .
 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأولبشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراضمعدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروسكورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg

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