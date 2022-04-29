طه حسين شخصية العام.. تفاصيل معرض أبو ظبي للكتاب 2022 وموعد انطلاقه

تستعد الدورة الـ 31 لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، للانطلاق في غضون أسابيع قليلة، من تنظيم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

ومن المقرر إقامة المعرض لدورته الحالية من 23 حتى 29 مايو القادم، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ويأتي المعرض بمشاركة نخبة من الأدباء، والمفكرين، والناشرين من أنحاء العالم، ومن المقرر استشافة دورة العام الجاري من المعرض أكثر من ألف ناشر من 80 دولة.

ويضم المعرض أكثر منن 400 فعالية متنوعة، ضمن جدول سيتم إعلانه مسبقا، ومن بينها الجلسات الحوارية، الندوات، والأمسيات الأدبية والثقافية والفكرية، وعدد من الفعاليات التعليمية، وأنشطة البرنامج المهني للناشرين، وفعاليات الطفل.

ألمانيا ضيف الشرف للمعرض

وستحل ألمانيا ضيف الشرف للمعرض، إذ خصصت برنامجاً من الفعاليات والأحداث الثقافية بمشاركة 10 ناشرين ومثقفين ومبدعين ألمان، في 15 جلسة ثقافية متنوعة.

واختار القائمين على تنظيم المعرض، عميد الأدب العربي طه حسين شخصية العام لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، احتفاءا بالقيمة الأدبية عبر جناح مخصص له لتسليط الضوء على مكانته وقيمته الأدبية.

سيقدم المعرض عدد من الندوات لمناقشة محاورة في مسيرة طه حسين الأدبية، وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: “نحن نحتفل اليوم بمرور أكثر من ثلاثة عقود على تنظيم معرض أبوظبي الدولي للكتاب، هذا الحدث الثقافي الرائد للإمارة، والعنصر المهم في الرؤية الإستراتيجية لإمارة أبوظبي، التي تعتبر أن الصناعات الثقافية والإبداعية محفّزات رئيسة للنمو والتنوّع الاقتصادي والاجتماعي فيها”.

وتابع: "نحن على ثقة أنّ المعرض في دورته هذا العام سيؤثر إيجابياً على قطاعات النشر الإقليمية والدولية، حيث يقدم فرصاً وشراكات جديدة مع صناع وقادة النشر من جميع أنحاء العالم".

ومن المقرر انعقاد الدورة الأولى من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، هذا العام، على أن يُعقد في 22 مايو، قبيل انطلاق الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع من مختلف أنحاء العالم.