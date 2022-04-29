عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طه حسين شخصية العام.. تفاصيل معرض أبو ظبي للكتاب 2022 وموعد انطلاقه

معرض أبو ظبي الدولي
معرض أبو ظبي الدولي للكتاب

تستعد الدورة الـ 31 لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، للانطلاق في غضون أسابيع قليلة، من تنظيم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

ومن المقرر إقامة المعرض لدورته الحالية من 23 حتى 29 مايو القادم، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

txt

عابد: لقاء الرئيس السيسي والعاهل الأردني وولى عهد أبو ظبي يدعم العمل العربي

txt

حفلات العيد .. شيرين عبدالوهاب وكاظم الساهر في أبو ظبى 4 مايو

ويأتي المعرض بمشاركة نخبة من الأدباء، والمفكرين، والناشرين من أنحاء العالم، ومن المقرر استشافة دورة العام الجاري من المعرض أكثر من ألف ناشر من 80 دولة.

ويضم المعرض أكثر منن 400 فعالية متنوعة، ضمن جدول سيتم إعلانه مسبقا، ومن بينها الجلسات الحوارية، الندوات، والأمسيات الأدبية والثقافية والفكرية، وعدد من الفعاليات التعليمية، وأنشطة البرنامج المهني للناشرين، وفعاليات الطفل.

 ألمانيا ضيف الشرف للمعرض

وستحل ألمانيا ضيف الشرف للمعرض، إذ خصصت برنامجاً من الفعاليات والأحداث الثقافية بمشاركة 10 ناشرين ومثقفين ومبدعين ألمان، في 15 جلسة ثقافية متنوعة.

واختار القائمين على تنظيم المعرض، عميد الأدب العربي طه حسين شخصية العام لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، احتفاءا بالقيمة الأدبية عبر جناح مخصص له لتسليط الضوء على مكانته وقيمته الأدبية.

سيقدم المعرض عدد من الندوات لمناقشة محاورة في مسيرة طه حسين الأدبية، وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: “نحن نحتفل اليوم بمرور أكثر من ثلاثة عقود على تنظيم معرض أبوظبي الدولي للكتاب، هذا الحدث الثقافي الرائد للإمارة، والعنصر المهم في الرؤية الإستراتيجية لإمارة أبوظبي، التي تعتبر أن الصناعات الثقافية والإبداعية محفّزات رئيسة للنمو والتنوّع الاقتصادي والاجتماعي فيها”.

وتابع: "نحن على ثقة أنّ المعرض في دورته هذا العام سيؤثر إيجابياً على قطاعات النشر الإقليمية والدولية، حيث يقدم فرصاً وشراكات جديدة مع صناع وقادة النشر من جميع أنحاء العالم".

ومن المقرر انعقاد الدورة الأولى من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، هذا العام، على أن يُعقد في 22 مايو، قبيل انطلاق الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع من مختلف أنحاء العالم.

أبوظبي كتاب الشيخ محمد بن زايد المعرض ثقافة الجلسات الحوارية السياحة اجتماع طه حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

زكاة الفطر 2022 .. مقدارها وخطأ يجعلها مرفوضة احذره

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

ناقد فني : التوثيق في الاختيار 3 أهم عنصر بالمسلسل .. فيديو

الاختيار 3 الحلقة 28.. محمد مرسي عن مظاهرات 30 يونيو: كلها فوتوشوب

ليس له فضل عليّ ..عمرو مصطفى: الهضبة لم يقدمني للجمهور

كورونا تهاجم المقاطعة الأكثر ازدحاما بالسكان جنوب الصين.. والسلطات تفرض الإغلاق

3 ملايين جنيه .. تعرف على تمويل بنكي بضمان الوظيفة

أغلقت المقر والاستديوهات كليًا .. تركيا تطرد قناة مكملين الإخوانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان بدرجة مهندس.. كيف تحول حمدي الوزير إلى علامة بارزة في تاريخ التحرش السينمائي؟

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

فيديو

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

فك أسر الغارمين.. هدايا الرئيس السيسي للمصريين في العيد.. فيديو جراف

عمرو مصطفى يكشف وصية والدته له وسر غضبه من عمرو دياب

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ