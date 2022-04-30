أسعار الذهب مستهل تعاملات السبت 30-4-2022

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 30 أبريل 2022 وفقا Egypt Gold today.

أسعار الذهب دون مصنعية



وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب مستهل اليوم السبت نحو 1271 جنيها.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 1112 جنيها.



بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 953 جنيها .



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 741 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم السبت نحو 635 جنيها.

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو8896جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت نحو 1.2 مليون جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1912 دولار للأوقية



أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.