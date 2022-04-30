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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تليجرام يحقق رقما قياسا يتجاوز 100 مليون تحميل على الهواتف الذكية

تليجرام يحقق رقما
تليجرام يحقق رقما قياسا بعدد مرات تحميل على الهواتف الذكية

حقق تطبيق الدردشة الشهير Telegram تليجرام رقما قياسا في عدد مرات تحميله على الهواتف الذكية، حيث استطاع أن يستحوذ على أكثر من 100 مليون عملية تنزيل على متجرى جوجل بلاي Google Play و App Store .

 

وفقا لتقرير من شركة Sensor Tower فإن تطبيق تليجرام استطاع أن يصبح خامس أكثر التطبيقات شعبية في الربع الأول من العام الحالي 2022 ، بعد تطبيق تيك توك وكذلك تطبيقات شركة ميتا . 
واستحوذت تطبيقات شركة ميتا Meta  على أكثر من 600 مليون عملية تنزيل للتطبيق، حيث كان تطبيق Instagram انستجرام الأكثر تحميلا  مع أكثر من 160 مليون عملية تنزيل ، على الرغم من انخفاض عمليات التثبيت بنسبة 7٪ على أساس ربع سنوي.  

 

وأفاد تقرير Sensor أن عدد عمليات تثبيت التطبيقات على مستوى العالم على متجرى  App Store و Play Store وصل إلى 37 مليار ، وعلى الرغم من الحظر في الأسواق الرئيسية مثل الهند ، إلا أن تطبيق تيك توك استمر في كونه التطبيق الأكثر شعبية في العالم مع أكثر من 175 مليون عملية تنزيل خلال الربع الأول.



وتشمل تطبيقات ميتا  الأخرى في المراكز الخمسة الأولى، تطبيق فيسبوك مع أكثر من 150 مليون تنزيل ، بينما احتل واتسآب المرتبة الرابعة مع 125 مليون عملية تنزيل، وعلى الرغم من أن واتسآب كان الأكثر شعبية في عالم الدردشة ، إلا أن المستخدمين يبحثون بشكل متزايد عن تطبيقات المراسلة البديلة مثل Telegram و Signal ، والتي تسعى للحصول على بيانات أقل نسبيًا من مستخدميها. 
 

وكان تليجرام قد أطلق تحديثا جديدا لهواتف آيفون وأجهزة آيباد يتيح للمستخدمين تعيين صوت مخصص للإشعارات ، كما أتاح تطبيق تليجرام إمكانية إنشاء نغمات تنبيه مخصصة في التطبيق من ملفات صوتية قصيرة ورسائل صوتية يقل حجمها عن خمس ثوانٍ ويصل حجمها إلى 300 كيلوبايت.

Telegram تليجرام عدد مرات تحميل الهواتف الذكية جوجل بلاي App Store تطبيق تيك توك

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