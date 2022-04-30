طريقة عمل سابليه بمذاق مختلف

تقدم الشيف فاطمة ابو حاتي طريقة عمل سابليه.



المقادير



٣ كوب دقيق

كوب زبدة

نصف كوب سكر بودرة

بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

رشة صغيرة من الملح

٢معلقه كبيره كاكاو خام

(لعمل السابلية بالشيكولاتة قومي باضافة 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام)

(المقادير بالجرام)

٣٦٠ جرام دقيق

٢٢٥جرام زبدة

٥٧جرام سكر بودرة

بيضة

٥جرام فانيليا سائلة

رشة ملح

(للتزيين)

صوص كراميل

مربي مشمش بيورية

شيكولاتة قابلة للدهن

اسبرنكلز

مكسرات مجروشة

كريز مسكر

شوكولاتة خام ذائبة

شوكولاتة بيضاء ذائبة



طريقة التحضير



اقوم باضافة الزبدة والسكر البودر واقوم خفق المكونات حتي تتكون خليط ابيض كريمي ناعم واقوم باضافة البيضة والفانيليا مع الخفق حتي تصبح مختفية تماما .

اقوم باضافة الملح والدقيق واقم بتقليب الخليط بالملعقة حتي يختلط ويتكون عجينة اقم بتغطيتها وادخالها التلاجة نصف ساعة ومن بعد ذلك اقوم باخراجها وتقسيمها جزئين واضافة علي جزء الكاكاو .

اقوم بفرد العجينة بين كيسين ثلاجة وفردهم بسمك نصف سنتي اقوم بالتشكيل ورصهم علي صواني الومنيوم مدهونة زيت بسيط جدا وادخالها الفرن علي الرف الاوسط مدة الطهي من 15 دقيقة الي ربع ساعة

درجة حرارة الفرن 180 حتي تصبح جاهزة .

قومي باخراج السابلية وتركهم حتي يبرد تماما واقوم بوضع المربي او الشيكولاتة او الكراميل حسب المتوفر واقوم بتشكيل والتزيين وتقديم السابلية بالف هنا

ملاحظات لنجاح السابلية



استخدام دقيق منخول اكثر من مرة متعدد الاستخدامات .

يمكنك استخدام اي مكونات لتزيين السابلية .

كل مكوناتك يجب ان تكون بدرجة حرارة المطبخ معادا الزبدة بدرجة حرارة التلاجة .

استخدام سكر بودرة منخول حتي لا يكون داخل الخليط اي تكتلات .

الافضل التشكيل لحلويات العيد داخل مكان مكيف او مهوي حتير لا تصبح العجينة زائبة .

الفرن يجب ان يكون ساخن جدا قبل دخول السابلية حتي لا تصبح العجينة ذائبة لو الفرن بارد .