سحورك عندنا.. طريقة عمل طحينة الفول

تعتبر طريقة عمل الفول بالطحينة من الأكلات المصرية الشهيرة؛ حيث أن الفول أحد أنواع البقوليات المغذية للغاية، حيث يحتوي على البروتين الصحي والمغذي والقليل من الدهون، بالإضافة إلى الكربوهيدرات المعقدة، لذا فهو مشبع للغاية على سحور شهر رمضان.

الأكلات المصرية الشهيرة



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الفول بالطحينة، وهي أحد الوصفات المصرية، والتي لا تستغرق وقت طويل لتحضيرها، فهي تحضر في أقل من 5 دقائق، وتكفي لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..





طريقة عمل الفول بالطحينة

طريقة عمل الفول بالطحينة







مقادير طريقة عمل الفول بالطحينة :

كوبين من الفول

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 ملعقة كبيرة طحينة



طريقة عمل الفول بالطحينة :



- في وعاء ضعي الطحينة مع عصير الليمون واخفقي كل المكونات معا .

- ضيفي الماء بالتدريج مع التقليب المستمر.

- ضعي كل المكونات على الفول الساخن والمهروس، واخفقي ثم قدمي الفول بالطحينة ساخنا.