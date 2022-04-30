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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السعودية تحدد شروط تسجيل بلاغات التغيب ضد العمالة الوافدة 

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح  المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يشير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت تعميما لمناطق العمل بالمملكة يتضمن شروط تسجيل بلاغات تغيب ضد العمالة الوافدة وشروط إلغاؤه،وكيفية إثبات كيدية بلاغ التغيب من خلال موقع وزارة الموارد البشرية.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن التعميم جاء من حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، علي حل المشكلات والمعوقات التي تواجه صاحب العمل والعامل وتقديم أفضل الخدمات لهما  والمتعلقة بتسجيل بلاغات التغيب أو إلغائها، ويتم العمل بالصلاحيات وفق الضوابط النماذج الخاصة بالتعميم،  والتي حددت شروط تسجيل بلاغ التغيب عن العمل بعد انتهاء رخصة العمل ، وحالات تسجيل بلاغ التغيب بعد انتهاء رخصة العمل ، والضوابط التي يجب مراعاتها عند إلغاء التغيب عن العمل.

كما حددت الحالات التي يعد بلاغ التغيب كيديا وتتمثل في تقديم الوافد ما يثبت وجوده علي رأس العمل في نفس يوم البلاغ أو بعده ، أو إثبات تمتعه بإجازة رسمية مكتوبة أثناء اللبلاغ، فضلا عن وجود دعوى مرفوعة من الوافد في برنامج ودي ضد المنشأة وثبت تبليغ صاحب العمل بها قبل البلاغ.

كما شملت الحالات التي يعد بلاغ التغيب كيديا إذا كان البلاغ مربوط في إنهاء العلاقة العمالية بشكل غير مشروع وثبت ذلك بحكم قضائي ، ووقوع بلاغ التغيب بعد انتهاء العلاقة العمالية بشكل رسمي مع وجود طلب نقل خدمة الوافد بعد انهاء العلاقة ولم تتم الموافقة عليه من قبل صاحب العمل وعدم شروع صاحب العمل في منح الوافد تأشيرة الخروج النهائي.

كذلك وقوع بلاغ التغيب خلال شهر من انتهاء القضية العمالية المنظورة بين الوافد وصاحب العمل بحكم نهائي وثبت أن الوافد طالب صاحب العمل بالخروج النهائي أو تقدم بطلب نقل خدمة الكتروني ولم تتم الموافقة عليه من صاحب العمل الحالي ، أو ثبوت تقدم الوافد بطلب التنفيذ خلال المدة المحددة لا زال الطلب تحت التنفيذ.

ووقوع بلاغ التغيب بعد منح الوافد تأشيرة الخروج النهائي خلال 60 يوما  قام صاحب العمل بالغائها وتسجيل البلاغ علي الوافد ويشترط في ذلك ثبوت عدم تسليم الوافد تذكرة السفر خلال المدة .
 

مكتب التمثيل العمالي السعودية وزير القوى العاملة سعفان

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