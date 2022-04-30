أمين الفتوى بدار الإفتاء: زكاة الفطر 15 جنيها كحد أدنى

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زكاة الفطر مقدار حدده نبينا محمد صلوات الله عليه بصاع من تمر ، أو شعير وهذه التقديرات النبوية كانت تخضع لعصره وقتئذ أما العصر الحالى فإن زكاة الفطر تقدر حسب حاجة الناس والتى تحدد حسب أضعف وأقل المستويات المادية فى المجتمع .

وأضاف " وسام " ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أنه طالما الشخص مقتدر من الممكن ان يخرج زكاة بمبالغ أكبر حسب ظروفه المادية، موضحا أنه تم تحديد زكاة الفترة هذا العام بـ 15 جنيها كحد أدني ولكنها يمكن أن تزيد حسب قوت يوم الفرد.

وأضاف العالم الأزهرى ، أن من توفى قبل آذان مغرب آخر يوم فى شهر رمضان ليس عليه زكاة ، اما الجنين إذا خرج من بطن أمه قبل آذان المغرب فيجب أن يؤدى عنه زكاة الفطر .