الأوقاف: التاجر الأمين .. موضوع خطبة الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة 5 شوال 1443هـ الموافق 6 مايو 2022م ، تحت عنوان : "التاجر الأمين".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن التاجر الأمين الذي رفع الله درجته لتكون مع النبيين والصديقين ، وما ذلك إلا لصدقه وأمانته وإيثاره الحلال ورضا الله على الدنيا وما فيها ، وذلك كله فضلاً عن البركة في ماله وولده.



كما أكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.