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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضحايا حادث الغرق

تشيع جثامين 13 شخصا من ضحايا حادث الغرق في ترعة السوالم بالبحيرة

تشيع جثمان ضحايا
تشيع جثمان ضحايا حادث الغرق

شيع الآلاف من أهالي  قرية نكلا العنب، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، جثامين ضحايا غرق تروسيكل بترعة في قرية السوالم بحري، الذي أسفر عن غرق 13شحصا.

غرق 13 شخصا في ترعة السوالم في البحيرة وانتشال 5 جثث

تشيع جثامين ضحايا حادث غرق 13 شخص في ترعة السوالم في البحيرة

 

وشهدت مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إنقلاب  تروسيكل بترعة في قرية السوالم بحري، أسفرت عن  غرق 13 شخصًا و تم إنقاذ 5 و جاري البحث عن آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بترعة في قرية السوالم بحري بمركز إتياي البارود.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين غرق 13 شخص، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف و الحماية المدنية و الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة وجارى تمشيط مكان الحادث لاستخراج باقي الضحايا.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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