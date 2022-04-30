إنقاذ خمسة اشخاص بعد انهيار مبنى سكني وتجاري في الصين.. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يرصد مهمة إنقاذ خمسة اشخاص من تحت الانقاض بعد انهيار مبنى سكني وتجاري في الصين.

وأوضحت القناة في تقريرها أن السلطات الصينية بعد ليلة من عمليات البحث، قالت إنه تم إنقاذ خمسة أشخاص بعد انهيار مبنى سكني وتجاري في مدينة شانغشا وسط البلاد.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عدد الأشخاص الذين لا يزالون تحت انقاض المبنى، المكون من ست طبقات والذي انهار بعد ظهر أمس الجمعة. ولم يعلن عن ضحايا حتى الآن، لكن السلطات أشارت في بيان الى أن "عمليات الإنقاذ ما زالت جارية".

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الصينية انهيار سقف وسور، فيما كانت مكيفات هواء وغيرها من قطع الأثاث بين أنقاض المبنى.