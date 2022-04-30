مستثمروا المنطقة الحرة ببورسعيد لـ"صدى البلد": القوة البشرية تدعم توطين الصناعات كثيفة العمالة...الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الملابس الجاهزة حافز لرفع الكفاءة

مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد ل "صدى البلد":

توافر القوة البشرية يدعم توطين صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

استنثاء مصانع المناطق الحرة من العمل بنظام الاعتمادات المستندية

الاستثمارات الأجنبية فى القطاع حافز لنا لرفع كفاءة العمال

إعادة هيكلة المصانع الحكومية إضافة كبيرة لصناعة الملابس الجاهزة

اضطرابات الأسواق العالمية تتطلب خفض القيمة الإيجارية للمصانع

تستحوذ مصانع الملابس الجاهزة على نحو 90% من مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد وتعد الصناعة الأبرز فى المنطقة و التى تجتذب المئات من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل فيها وتمثل صادرات المنطقة الحرة ببورسعيد نحو 40% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

ويستعرض "صدى البلد "فى حوار هاتفي مع خالد البحيري عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد أحوال الصناعة واهم التحديات الخارجية والداخلية التى تواجهها..



قال خالد البحيري عضو جمعية مستثمرى المناطق الحرة ببورسعيد إن توطين الصناعات كثيفة العمالة وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أصبح ضرورة الآن فى ظل وجود قوة بشرية هائلة فى سن العمل ووجود خبرات فنية وأدارية فى القطاع تدفعه للنمو وزيادة الإنتاج والتصدير معا.

واضاف البحيرى فى حوار هاتفي ل "صدى البلد"أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بحاجة إلى مزيد من التسيرات لتوسع فيها خلال الفترة المقبلة ،نحن نتمتع بميزة تنافسية فى هذه الصناعة رغم التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها كصناع.



وأثنى خالد البحيرى عضو جمعية مستثمرى المناطق الحرة ببورسعيد ،على جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة فى استثناء الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى أصدره البنك المركزي فبراير الماضي، والاستمرار بالعمل بنظام مستندات التحصيل مما يسهل الحصول على شحنات المواد الخام فى مواعيدها دون تأخير أو انتظار وبالتالى عدم تحمل اى أعباء مالية زيادة فالتكلفة عنصر حاكم فى عمليات التصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية.

وذكر خالد البحيري عضو جمعية مستثمرى المناطق الحرة ببورسعيد، أن اعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام خطوة ايجابية بعودة النسيج المصرى والاستعانة به فى منتجاتنا وتسويقه خارجيا وإضافة كبيرة ودعم لقطاع الملابس الجاهزة ، وبالفعل هناك تعاون بين مصانع المناطق الحرة ومصانع النسيج المملوكة للدولة ويتم شراء النسيج من مصانع دمياط وتصديره للخارج فى صورة منتجات.





تحديات تواجه صناعة الملابس الجاهزة

وأكد خالد البحيرى أن القطاع يواجه تحديات داخلية وخارجية عديدة بعض حافز لنا مثل الاستثمارات الأجنبية الموجودة فى صناعة الملابس الجاهزة والتى تتمتع بجودة عالية تدفعنا دائما لرفع كفاءة عمالنا وتدريبهم بشكل مستمر للارتقاء بجودة منتجاتنا للمنافسة فى الأسواق .



تابع :واجهنا تحديات خارجية صعبة خلال العامين الماضيين مثل وباء كوفيدا 19 المعروف بفيروس كورونا والذى أدى الى اضطراب الأسواق العالمية وتوقف حركة الشحن عالميا وتراجع حركة الانتاج والتصدير و أصبحت الصورة ضبابية غير واضحة وتكبد العالم خسائر هائلة لذا كانت الاتجاه سريعا نحو إيجاد مصل فعال لعلاج كورونا ومن ثم تخفيف القيود المفروضة على السفر والنقل و إنهاء حالات الإغلاق التى فرضتها دول العالم وحدوث انفراجة وعودة حركة الانتاج بنسب تتعدى ال 80%، وبإنحصار وباء كورونا واجهنا ظرف استثنانى خارجي اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الإنتاج والنقل والوقود وارتفاعها مستمرة فى الاسعار وزيادة مضاعفة فى التكاليف واهتزاز السوق الأوروبى أهم ألاسواق المستقبلة للمنتجات المصرية على الاطلاق بجانب السوق الامريكى.



خفض القيمة الإيجارية

وأوضح خالد البحيري ،طالبنا الهيئة العامة للاستثمار بمزيد من التسيرات وخفض القيمة الإيجارية بالمناطق الحرة تطبيقا للقانون المدنى المادة 147 الفقرة الثانية الخاصة بإعمال الظروف الاستثنائية بالإضافة إلى ضرورة النظر فى نسبة دعم الصادرات التى يحصل عليها مصدرى المناطق الحرة والتى لا تزيد عن 3% ، فنجد المصدرين فى الدول المحيطة يحصلوا على نسب ودعم اكبر لزيادة تنافسية منتجاتهم خارجيا.

مبادرات البنك المركزي

كشف خالد البحيري أن المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة لم تستفد من مبادرات البنك المركزي بمنح قروض بفائدة قليلة وذلك بسبب شروط المبادرات والتى تحدد قيمة للمبيعات ورأسمال الشركات وبالتالى استفادة مصانع المناطق الحرة بها تكاد تكون منعدمة نظرا لأن مبيعاتها تكون بالعملة الصعبة وتتخطى القيمة التى حددها المركزى.





خفض سعر العملة المحلية يدعم تنافسية منتجاتنا خارجيا



وأكد خالد البحيرى عضو جمعية مستثمرى المناطق الحرة بورسعيد أن انخفاض سعر العملة المحلية يسمح لصناع بزيادة تنافسية منتجاتنا فى الأسواق العالمية ومثال على ذلك اليوان الصيني برغم قوة الاقتصادى كثانى اكبر اقتصاد فى العالم تحرص بكين على خفض عملتها والتى تصب فى صالحها وزيادة صادرتها مضيفا أن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه يدعم المصانع العاملة فى المناطق الحرة والتى تعافت بشكل كبير مقارنة بوضعها أثناء اندلاع وباء كوفيدا 19 المعروف بفيروس أوائل 2020.

واوضح خالد البحيرى أن انخفاض سعر العملة مؤشر إيجابي فى الأسواق الخارجية و نقطة جوهرية فى نظام التسعير مؤكدا أن هناك فرصة للمنتجات مصرية لدخول الأسواق الأوروبية كبديل للمنتجات الروسية لتغطية احتياجاتها خاصة بسبب قرب مصر من أوروبا .