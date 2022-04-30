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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: اتفاق بين أنقرة والرياض على تعزيز التعاون الاقتصادي

أردوغان يعلن نتائج
أردوغان يعلن نتائج زيارته إلى السعودية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا والمملكة العربية السعودية اتفقتا على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة من خلال فعاليات تجمع مستثمري البلدين.

وأضاف أنه أجرى "زيارة ناجحة إلى السعودية تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأكد أردوغان أن أنقرة والرياض "اتفقتا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام".

وتابع الرئيس التركي في اليوم الأول من الزيارة التقى الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وناقش معهما المواضيع المطروحة على الأجندة بين البلدين".

وأوضح أنه "تمت مراجعة العلاقات الثنائية بكافة أوجهها، وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، وبحث الخطوات المشتركة التي يمكن الاقدام عليها من أجل تطوير العلاقات التركية السعودية".

وتابع أردوغان "جددت دعمنا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وأكدت على أننا لا نفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج".

كما أعرب عن ثقته بأن الزيارة "ستشكل بشرى مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين"، مضيفا "لقد أبدينا بكل وضوح وعلى أعلى مستوى إرادتنا المشتركة بخصوص تطوير العلاقات الثنائية على أرضية الاحترام والثقة المتبادلين".

وأشار إلى "استعادة الزخم في التجارة بين البلدين وإزالة العقبات الجمركية وتشجيع الاستثمارات، والمشاريع التي يمكن أن يتولاها المقاولون الأتراك، شكلت المحاور الرئيسية للمباحثات من حيث العلاقات الثنائية".

وقال أردوغان إن "الجانبين ناقشا سبل التعاون في الصناعات الدفاعية أيضا، والمشاكل التي تعترض المواطنين الأتراك والشركات التركية في السعودية".

وأردف "اتفقنا مع الرياض على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين تركيا والسعودية من خلال فعاليات تجمع مستثمري البلدين"، وأعرب عن دعم تركيا تنظيم معرض "إكسبو 2030" الدولي في السعودية.

ورحب أردوغان بقرار استئناف الرحلات الجوية المجدولة بشكل متبادل بين البلدين، وأضاف "أكدت بشكل خاص على الأهمية التي نوليها لتشجيع السياحة".

وتابع "سيتمكن مواطنونا هذا العام من أداء مناسك الحج والعمرة إثر تخفيف السلطات السعودية تدابير الجائحة مكافحة كورونا".

وغادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جدة اليوم، عائدا إلى بلاده بعد زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

ومساء الخميس، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس التركي بمراسم رسمية في مدينة جدة.

وعقد أردوغان لقاء مع العاهل السعودي عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت في قصر السلام الملكي.

كما التقى الرئيس التركي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة، وعقدا لقاء مغلقا في قصر السلام.

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