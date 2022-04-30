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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طرابزون سبور يتوج بطلا للدوري التركي للمرة السابعة في تاريخه

طرابزون سبور
طرابزون سبور

حسم فريق طرابزون سبور، بطولة الدوري التركي لصالحه، للمرة السابعة في تاريخه؛ وذلك بتعادله مع أنطاليا سبور في الجولة الخامسة والثلاثين للمسابقة.

أندرياس كورنلويس تقدم بالهدف الأول لطرابزون في الدقيقة الثالثة، ثم رد ألسان نداو بهدف التعادل لأنطاليا في الدقيقة 51.

 وأضاف دوروكان توكوز الهدف الثاني لطرابزون في الدقيقة 62، قبل أن يدرك حاجي رايت، التعادل لأنطاليا، في الدقيقة 80.

ورفع طرابزون رصيده في الصدارة إلى 77 نقطة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه فناربخشة قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

ويشار إلى أن أول لقب لطرابزون سبور كبطل للدوري التركي كان عام 1984.

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