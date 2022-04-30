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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مستقبل وطن بكفر الشيخ يكرم حفظة القرآن الكريم بقرية شنو |صور

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم

كرَّمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ حفظة القرآن الكريم بقرية شنو برعاية النائب سعيد عمارة عضو مجلس النواب وتم تقديم هدايا وشهادات تقدير للفائزين وإهداء إحدى المتسابقات رحلة عمرة لفوزها بالمركز الأول.


يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.


جاء ذلك بإشراف الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد، نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ بحضور النائب/ السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، والمهندس عز الدين جودة، عضو مجلس الشيوخ والمحاسب محمد عبد الحميد عرابي، عضو هيئة مكتب المحافظة.

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وقال المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، إن المسابقة شارك فيها 850 متسابقا تم تكريمهم جميعا كما تم توزيع أكثر من 200 ألف جنيه على المتسابقين واختيار 35 منهم للمستوى الأول من الفائزين وإهداء رحلة عمرة للفائزة الأولى في المسابقة، ومنحها مبلغ 500 جنيه شهريا لمدة عام وإهداء جميع الفائزين هدايا تذكارية، مقدماً الشكر للواء سعيد عمارة لرعاية الحفل الكريم وإعلانه إقامة المسابقة في الأعوام القادمة بمشيئة الله.
 

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب كفر الشيخ القران الكريم مستقبل وطن محافظة كفر الشيخ

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