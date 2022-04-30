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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة إسلامية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

أفغانستان تعلن الأحد
أفغانستان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

أعلنت أفغانستان أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ذلك خلافا لمعظم الدول العربية والإسلامية التي أعلنت ان الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وأعلنت المحكمة العليا في دولة أفغانستان أن يوم الأحد الموافق الأول من مايو سيكون أول أيام عيد الفطر 2022 المبارك، وان اليوم السبت هو آخر أيام شهر رمضان 1443، وذلك بعد ورود 27 شهادة صحيحة على حد قولهم.

وأوضحت أنه "نظرا لرؤية الهلال في ولايات (غور، وغزني، وقندهار، وفراه) وثبوت 27 شهادة صحيحة لدى اللجان الإقليمية، فإن غدا الأحد الموافق (١/شوال/١٤٤٣ه) أول أيام عيد الفطر المبارك في جميع أنحاء البلاد".

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وأعلنت دول إسلامية وعربية عدة، بينها مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق والكويت والبحرين وفلسطين وسوريا واليمن ولبنان والسودان وتركيا أن يوم الإثنين المقبل 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان "عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1443هـ".

وأضاف البيان أنه "بعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرا لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.. تقرر أن يوم غدٍ الأحد  الموافق 1 / 5 / 2022م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وأن يوم الاثنين الموافق 2 / 5 / 2022م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام".

وهنأت المحكمة العليا خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين، بحلول عيد الفطر المبارك.

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