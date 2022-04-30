نشرة أخبار العالم| السعودية تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر.. نائب بريطاني يستقيل من البرلمان بفضيحة أخلاقية.. والاحتلال الإسرائيلي يعتقل منفذي عملية إطلاق النار في أريئيل

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

السعودية تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، تعذر رؤية هلال شهر شوال، على أن يكون غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان.

وقال الديوان الملكي السعودي، إن الإثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.وكانت أفادت صحيفة سبق السعودية؛ بتعذّر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت في عدة مناطق.

ووفقًا للمعلومات؛ تَعَذّر على لجان الترائي في عدد من المناطق، رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي 1443هـ، مساء اليوم السبت.

بعد فضحية أخلاقية.. النائب البريطاني نيل باريش يستقيل من مجلس العموم

أعلن النائب البريطاني نيل باريش، اليوم السبت، أنه سيستقيل من منصبه كعضو في مجلس العموم البريطاني بعد اعترافه بمشاهدة المواد الإباحية داخل جلسة لمجلس العموم.

وعلقت مجموعة من المحافظين عضوية النائب البريطاني نيل باريش، في الكتلة، بانتظار انتهاء تحقيق فتح بعد اتهامه بمشاهدة مواد إباحية على هاتفه المحمول في مجلس العموم.

وأعلن المتحدث باسم زعيم كتلة المحافظين في البرلمان كريس هيتون-هاريس أن النائب البالغ من العمر 65 عاما أبلغ بنفسه لجنة البرلمان المسؤولة عن مسائل سلوك النواب.

وأضاف أن ”عضوية باريش في مجموعة المحافظين علقت بانتظار نتائج التحقيق“.

وفتح حزب المحافظين البريطاني الذي يقوده بوريس جونسون تحقيقا الأربعاء، بعد أن اتهم نائب باريش بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم. لكن لم يتم كشف اسمه في ذلك الوقت.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بتهمة قتل حارس مستوطنة أريئيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إلقاء القبض على المشتبه بهما في تنفيذ عملية إطلاق نار أودت الليلة الماضية بحياة حارس أمن عند مدخل مستوطنة أريئيل شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" اليوم السبت، أن الفلسطينيين المشتبه فيهما بتنفيذ الهجوم "اعتقلا في بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، وتمت مصادرة أسلحتهما".

وشملت عملية الاعتقال إغلاق الطرقات وعمليات تمشيط وفرض طوق على مدينة سلفيت وإجراء أعمال تفتيش عند مدخلها ومخرجها.

الإمارات.. منح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين ممن أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم، إضافة إلى مكرمة مالية.

وبحسب صحيفة البيان؛ فأن ذلك يأتي تقديراً لجهودهم في التعريف بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ونشر قيم التسامح لاسيما خلال شهر رمضان.

ووجه ولي عهد دبي الشكر لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين، مؤكداً أن دورهم المحوري في المجتمع هو محل كل تقدير واحترام، داعياً إياهم لمواصلة العطاء من أجل تعريف المجتمع بصحيح الدين ونشر ما يدعو له من قيم سامية تسهم في رفعة المجتمع، متمنياً لهم جميعا التوفيق في رسالتهم السامية.

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين زيلينسكي ورئيس وزراء بريطانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال الرئيس الأوكراني في تغريدة على تويتر: "تحدثت مع بوريس جونسون، حول الوضع في ساحة المعركة وفي ماريوبول المحظورة".

وأضاف: "ناقشنا الدعم الدفاعي لأوكرانيا والجهود الدبلوماسية اللازمة لتحقيق السلام".

السعودية.. وزارة الحج توجه نداءا هاما لضيوف الرحمن

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية دعوة لعموم المغادرين من ضيوف الرحمن بضرورة التقيد بأحجام وأوزان ومواصفات أمتعة السفر في مرحلة المغادرة، وضرورة التواصل مع شركة الطيران الناقلة للتأكد من المواصفات المسموح بها عند السفر كذلك الالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.

وأصدرت الوزارة التعميم لجميع شركات العمرة السعودية بالتأكيد ومتابعة مغادرة المعتمرين بناءً على مواعيد رحلاتهم وضرورة توعيتهم بأحجام ومقاسات أمتعة السفر المسموح بها.

وأكدت أن هذا الإجراء يسهل على ضيوف الرحمن إنهاء إجراءات مغادرتهم ويسهم في تقليص زمن الانتظار في صالات المغادرة.

ماذا يحدث للأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا؟.. مصادر مخابراتية تعترف: أمريكا لا تعرف مصيرها

ذكرت الصحف الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها طرق قليلة لتتبع الإمدادات الكبيرة من الأسلحة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات وغيرها من الأسلحة التي أرسلتها عبر الحدود إلى أوكرانيا.

وكما تقول المصادر لشبكة سي إن إن، فإن مسار الأسلحة تعد نقطة عمياء ترجع في جزء كبير منها إلى الافتقار إلى قوات أمريكية على الأرض في البلاد - وسهولة نقل العديد من الأنظمة الأصغر التي تتدفق الآن على أوكرانيا.

وذكرت إن هذا الأمر يعد مخاطرة واعية ترغب إدارة بايدن في تحملها.

على المدى القصير، ترى الولايات المتحدة أن نقل معدات بمئات الملايين من الدولارات أمر حيوي لقدرة الأوكرانيين على صد غزو موسكو.

وقال مسؤول عسكري كبير إنه "بالتأكيد أكبر إمداد حديث لدولة شريكة في صراع".

تفجيرات تقطع الكهرباء عن ملايين الأفغان قبل عيد الفطر

قالت السلطات الأفغانية إن ملايين الأشخاص في 11 ولاية في أفغانستان حرموا من التيار الكهربائي السبت 30 أبريل 2022 بعد تفجير برجين لنقل الكهرباء غرب العاصمة كابول.

وقصف برجان في ولاية بروان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن العاصمة والولايات المجاورة.

وقال حكم الله مايواندي المتحدث باسم شركة الكهرباء الحكومية في بيان عبر الفيديو "فجر الأعداء برجي كهرباء بالقنابل".