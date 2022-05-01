إقبال كبير من المصلين لصلاة آخر تراويح بالجامع الأزهر.. شاهد

شهد الجامع الأزهر في الليلة الأخيرة من ليالي شهر رمضان المبارك، توافد أعداد كبيرة من المصلين لآداء صلاتي العشاء والتراويح، في أجواء إيمانية جمعت بين المصريين وإخوانهم من الطلاب الوافدين من دول العالم المختلفة للدراسة بالأزهر، وذلك استعداداً لصيام آخر أيام رمضان وتوديع الشهر المبارك، بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن عيد الفطر يوم الأثنين 1 شوال 1443 الموافق مايو.

من جانبه ألقى فضيلة الدكتور هاني عودة ، مدير الجامع الأزهر ، كلمة موجزة بعد انتهاء المصلين من آداء صلاتي العشاء والتراويح، هنأ فيها المصلين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أنت يقبل منهم صيامهم وصلواتهم وأن يبلغهم شهر رمضان في الأعوام القادمة.

وقال مدير الجامع الأزهر إن شهر رمضان نحن مدرسة ربانية، امتلأت فيها بيوت الله سبحانه وتعالى بالعُباد، وجسد فيها المسلمون محاسن الأخلاق، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن رب العزة عز وجل "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به "، وكما قال صلى الله عليه وسلم "الصيام جٌنّة" أي وقاية، يحول بين العبد وبين المعاصي ، وبينه وبين الشيطان واتباع الشهوات.

وأوصى مدير الجامع الأزهر المصلين في الليلة الأخيرة من ليالي الشهر الكريم، بتقوى الله سبحانه وتعالى، مؤكدا أنها الغاية ، التي فرضها الله سبحانه وتعالى ، وبينها من جراء تلك العبادة ، فقال "لعلكم تتقون"، كما أوصاهم بالمحافظة على الصلوات في وقتها، حتى يجدوا البركة في الأهل والمال، ويشعروا بالقرب من الله تعالى، راجين منه تعالى أن يحسبهم من الذين قال فيهم قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ* .

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