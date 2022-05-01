بعد توقف 3 سنوات.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الخطوط الكويتية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية بعد توقفها 3 سنوات، منذ جائحة فيروس كورونا الوقائية، وذلك في إطار جهود الدولة ووزارة الطيران المدني لتنشيط حركة الطيران وزيادة عدد الرحلات والوجهات المختلفة بين مصر والدول العالم .

وقالت الشركة المصرية للمطارات ، تم استقبال الطائرة بمدافع المياه داخل ارض المهبط ، وذلك وفقا للعرف الدولي في افتتاح خطوط الطيران الجديدة او استئناف الطيران بعد فترة توقف ، حيث توقفت الشركة منذ عام ٢٠١٩ ، وقامت إدارة المطار بالترحيب بركاب الرحلة البالغ عددهم ١٢٢ راكبا ، وتقديم الورود والهدايا التذكارية فور دخولهم صالة الوصول .

وأضافت الشركة المصرية للمطارات ، أنه من المقرر وصول رحلتين أسبوعيا طوال الموسم الصيفي بين الكويت وشرم الشيخ .