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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أحلام سعيدة 29.. ديدى تتنازل عن قضية حبس شيرين

صدى البلد

عرضت أحداث الحلقة 29  من مسلسل “أحلام سعيدة”، بطولة يسرا عددًا من الأحداث المثيرة.

شهدت أحداث الحلقة 29 من مسلسل أحلام سعيدة تنازل ديدى هانم “يسرا” عن قضية حبس شيرين “غادة عادل” بعدما تسببت فى صدمها بالسيارة وفقدان بصرها . 

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب،نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.

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