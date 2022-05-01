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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بلينكن يطلع كوليبا على خطط عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن أطلع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا خلال اتصال هاتفي على مستجدات خطط عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا، بما في ذلك الزيارات الأولية إلى لفيف هذا الأسبوع والعودة إلى كييف في أقرب وقت.

وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن شدد على دعم واشنطن لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما بحث طلب الإدارة الأمريكية في 28 أبريل للكونجرس للحصول على 33 مليار دولار كمساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية لتمكين أوكرانيا من هزيمة حرب روسيا "غير المعقولة".

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وكان بلينكن أكد يوم الجمعة أن العالم ما زال مهددا بشبح السلاح الكيماوي، مشددا على التزام بلاده بمحاسبة وملاحقة أي دولة تستخدم هذه الأسلحة.

وأضاف في بيان نشر على موقع الوزارة الالكتروني، أنه لمدة ربع قرن، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها للمساعدة في تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية وردع استخدامها من قبل أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف.

في ذات السياق، أشار الوزير إلى أن روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت السلاح الكيماوي في أوكرانيا.

وجاءت كلمة بلينكن بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لبدء نفاذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

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