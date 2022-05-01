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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معارك محتدمة في الشهر الـ3 من الحرب

روسيا تهاجم بشدة مدن الشرق والجنوب .. وأوكرانيا تعلن صدها 9 هجمات

غارات ومعارك وقصف
غارات ومعارك وقصف في أوكرانيا

 


أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا تعمل على تعزيز عملياتها في الشرق الأوكراني، وسط قصف مدفعي كثيف، وفق ما أوردت صحف أمريكية.

قال الجيش الأوكراني إن روسيا تعزز عملياتها الهجومية في شرق أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية وسط هجمات بالمدفعية الثقيلة.  

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن الغارات الجوية ونيران المدفعية من قبل القوات الروسية مستمرة في العديد من المناطق، من خاركيف في الشمال إلى زابوروجي في الجنوب.

وذكرت إن أحد الأهداف الرئيسية للقوات الروسية هو مدينةسلوفيانيسك الصناعية في دونيتسك.

وأردفت ، بأنه تستمر مجموعة "العدو الضاربة" في التعزيز للقدراتها، مردفة بإنه تم نقل ما يصل إلى 300 قطعة سلاح ومعدات عسكرية ، إلى جانب الدفاعات الجوية.
وأضافت أنه في اتجاه الشرق والجنوب ، "تقوم القوات المعادية بعمليات نشطة على طول الجزء الكامل من خط الترسيم"، وذلك من أجل منع قدرة قواتنا وآلياتنا على المناورة .
وقالت هيئة الأركان العامة إن القوات الروسية تحاول اختراق الخطوط الدفاعية الأوكرانية حول أولينيفكا، مشيرة إلى إنه إجمالاً وفي منطقتي دونيتسك ولوجانسك ، تم صد تسع هجمات للعدو.

ويزداد الضغط على دفاعات الخطوط الأمامية الأوكرانية في منطقة لوجانسك، حيث قالت إدارة  لوجانسك أن قريةزولت3  دمرت بنسبة 70 ٪ بنيران روسية.

وقال المسؤول العسكري في المنطقة ، سيرهي هايدي ، إنه في مكان قريب - في أوريكوفو - كانت هناك "معارك مكثفة بالنيران - شارع بعد شارع".

وذكر إن بلدتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك صمدتا أمام "ست قذائف مدفعية ضخمة لكل منهما".

في جنوب أوكرانيا ، قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية كانت تحاول بسط سيطرتها على منطقة خيرسون بأكملها وتستعد لعمل هجوم ضد مدينتي ميكولايف وكريفي ريه.

قالت القيادة الجوية "الجنوبية" التابعة لسلاح الجو الأوكراني إن "الأعمال العدائية النشطة في اتجاه ميكولايف خيرسون مستمرة"، لكنها قالت إن قواتها هاجمت مواقع روسية في جزيرة سنيك قبالة ساحل خيرسون ، ودمرت المعدات.


يأتي ذلك، فيما تقوم  رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي برحلة غير معلنة إلى العاصمة الأوكرانية، لتصبح أكبر مسؤول أمريكي يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من شهرين.
 

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