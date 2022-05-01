ردود فعل إسرائيلية ساخطة على خطاب السنوار

عقب سياسيون واعلاميون إسرائيليون اليوم الأحد، على خطاب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.



وأجمعت ردود الفعل الإسرائيلية على سخطها واستيائها مما وصفوه تحدى السنوار لدولة إسرائيل، معتبرين أنه بدأ يشكل خطراً حقيقياً على إسرائيل.



من جهتها علقت الصحفية الإسرائيلية والمتخصصة في الشأن الفلسطيني دانا بن شمعون، بالقول، "السنوار يقول.. المعركة لن تنتهي في نهاية رمضان إذا استمر العدوان الإسرائيلي في الأقصى، ولا يوجد وضوح أكثر من هذا، وهذه المرة تهديد السنوار صريح وواضح دون تلميحات".



فيما اعتبر الصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحيم، أن يحيى السنوار، زعيم حماس في قطاع غزة، كشف الضعف الأمني ​​والسياسي لحكومة بينيت لابيد غانتس، ويسمح لنفسه بتهديد إسرائيل بشكل صارخ بدافع من الشعور بالقوة الكبيرة.



فيما رأى أمير بوخبوط مراسل موقع والا العبري، أن يحيى السنوار يتحدث، يذكر الجميع أن الهدوء مؤقت، حماس منشغلة بتكديس القوة والسلاح والتدريبات، وعندما تشعر أن الوقت مناسب فإنها ستشن هجوماً.



في ذات السياق كشف موقع "أبو علي اكسبرس الإسرائيلي والمقرب من المخابرات الإسرائيلية، أن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل إسرائيل.



وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أنه من الجدير لإسرائيل أن تغتال يحيى السنوار في أقرب وقت ممكن، لأن إطلاق سراح هذا الرجل من السجون الإسرائيلية تسبب في تغييرات جذرية على الساحتين الفلسطينية والإقليمية بطريقة ليست في صالح إسرائيل.