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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تزداد في الصيف .. تعرف على أسباب وأعراض الدوالي

الدوالي
الدوالي

الدوالي هي ظهور الأوردة المنتفخة والمزرقة مرئية، والتي تؤثر بشكل شائع على الأوردة في الساقين، لأن الوقوف والمشي يزيد الضغط في أوردة الجزء السفلي من الجسم. 

مع اقتراب الصيف، ينصح خبراء الصحة بأنه إذا كان لديك دوالي، فيجب عليك توخي الحذر الشديد وعدم الاستخفاف بها وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الألم وقد تعاني عند ارتفاع درجات الحرارة.

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أيهما أفضل علاج الدوالي بالليزر أم الحقن

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4 وصفات طبيعية لعلاج الدوالي سريعا

أسباب الدوالي

تحدث الدوالي عندما تتضخم عروقنا وتتوسع وتمتلئ بالدم. يحدث هذا عندما يتم إعاقة تدفق الدم ولا يمكن أن يتدفق بشكل فعال ، ما يؤدي إلى أوردة تصبح كبيرة جدًا وتنتفخ وتلتف ولكنها عادة ما تكون غير ضارة ، على الرغم من أنها قد تكون مؤلمة ومشوهة.

أعراض الدوالي

كشف الدكتور راجان مودي، جراح تنظير البطن والليزر في دار الأطباء بالهند، أنه “يمكن للمرء أن يعاني من دوالي الأوردة عندما تتورم الأوردة وتتضخم”. 

أعراض الدوالي هي تلون الجلد حول تلك الأوردة ، حكة في المنطقة المحيطة بالأوردة ، ألم بعد الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة ، ثقل في الساقين وحتى تورم في أسفل الساقين، وكل تلك الأعراض تزيد في الصيف.

مصدر المعلومات

hindustantimes

 

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