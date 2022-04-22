عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشاف أنواع بكتيريا مسئولة عن السرطان "قاتل الرجال"

أسباب خفية وراء الإصابة
أسباب خفية وراء الإصابة بسرطان البروستاتا

بالرغم من ظهور العديد من العلاجات لسرطان البروستاتا، إلا أن العالم مازال يبحث عن أسباب الإصابة به.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة "إيست أنجليا" البريطانية، بأن هناك خمس أنواع من البكتيريا مرتبطة بسرطان البروستاتا .

 

أسباب خفية وراء الإصابة بسرطان البروستاتا



وأفادت نتائج الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية "أورام المسالك البولية الأوروبية"، إلى هذه الأنواع من البكتيريا المسببة في الإصابة بسرطان البروستاتا بعد دراستهم لعدد كبير من عينات البول وأنسجة المصابين بسرطان البروستاتا .

 

قاتل الرجال.. اكتشاف بكتيريا مرتبطة بتطور سرطان البروستاتا

من الصبار.. وصفات طبيعية تزيد من جمالك



وأشار الباحثون، إلى أنهم وجدوا  بأن جميع أنواع البكتيريا لا هوائية، أي أنها قادرة على أن تنمو بدون وجود الأوكسجين، وفقا لما نشرته وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وقال كولين كوبر الأستاذ في كلية الطب بجامعة "إيست أنجليا"، أن نتائج البحث بالفعل وجدت بعض الارتباطات القوية بين العدوى والسرطان، على سبيل المثال، وجود بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري في الجهاز الهضمي يمكن أن يؤدي إلى القرحة.

 

أسباب خفية وراء الإصابة بسرطان البروستاتا


وأكد كولين كوبر، أن البكتريا كانت مرتبطة إرتباط وثيق بسرطان المعدة، كذلك فإن بعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن تسبب سرطان عنق الرحم.

وأضاف كوبر، إلى أنه "أردنا من خلال البحث معرفة ما إذا كان يمكن ربط البكتيريا بطريقة نمو وانتشار سرطان البروستاتا".

سرطان سرطان البروستاتا البكتيريا سرطان المعدة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

موضوعات متعلقة

إعادة لتسمية سرطان البروستاتا على حسب درجة الخطورة

اكتشفي أهمية الفحوصات الجينية في محاربة سرطان الثدي

يحميك من سرطان الثدى.. تعرف على فوائد عصير المانجو

6 أطعمة تقيك من سرطان القولون .. البصل والثوم أبرزها

ترشيحاتنا

بأوامر طالبان .. حظر تيك توك وببجي في أفغانستان

بعد اتهامه بالاغتصاب والتعاطي.. مايك تايسون يضرب راكباً أزعجه في إحدى الطائرات

هجرها بعد علاقة بينهما.. حبس طالبة الطب قاتلة حبيبها ذبحا بمصر الجديدة

شغل في العالي الحلقة 21.. أول ظهور فني لـ أحمد حسام ميدو

رعب سالم الدوسري في مواجهة تمساح رامز موفي ستار

المفتي : علينا اتباع قرارات الجهات المعنية بشأن الاعتكاف وصلاة التراويح |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

١٧ حالة.. كواليس حريق قسم حضانات الأطفال بالشرقية

نوال الزغبي تروي قصتها مع عريس مصري.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ