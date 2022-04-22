اكتشاف أنواع بكتيريا مسئولة عن السرطان "قاتل الرجال"

بالرغم من ظهور العديد من العلاجات لسرطان البروستاتا، إلا أن العالم مازال يبحث عن أسباب الإصابة به.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة "إيست أنجليا" البريطانية، بأن هناك خمس أنواع من البكتيريا مرتبطة بسرطان البروستاتا .

أسباب خفية وراء الإصابة بسرطان البروستاتا





وأفادت نتائج الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية "أورام المسالك البولية الأوروبية"، إلى هذه الأنواع من البكتيريا المسببة في الإصابة بسرطان البروستاتا بعد دراستهم لعدد كبير من عينات البول وأنسجة المصابين بسرطان البروستاتا .









وأشار الباحثون، إلى أنهم وجدوا بأن جميع أنواع البكتيريا لا هوائية، أي أنها قادرة على أن تنمو بدون وجود الأوكسجين، وفقا لما نشرته وكالة "يو بي آي" للأنباء.



وقال كولين كوبر الأستاذ في كلية الطب بجامعة "إيست أنجليا"، أن نتائج البحث بالفعل وجدت بعض الارتباطات القوية بين العدوى والسرطان، على سبيل المثال، وجود بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري في الجهاز الهضمي يمكن أن يؤدي إلى القرحة.

أسباب خفية وراء الإصابة بسرطان البروستاتا



وأكد كولين كوبر، أن البكتريا كانت مرتبطة إرتباط وثيق بسرطان المعدة، كذلك فإن بعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن تسبب سرطان عنق الرحم.



وأضاف كوبر، إلى أنه "أردنا من خلال البحث معرفة ما إذا كان يمكن ربط البكتيريا بطريقة نمو وانتشار سرطان البروستاتا".