نشرة أخبار العالم | هذه الدول تحتفل بعيد الفطر اليوم.. ألمانيا تحيي عيد العمال بمظاهرات.. خسائر روسيا وأوكرانيا العسكرية في الحرب

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الاحد العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

وزارتا الدفاع الروسية والاوكرانية تكشفان حجم خسائرهما في الحرب

أعلنت وزارتا الدفاع الروسية والأوكرانية حجم الخسائر في قوات جيش الطرف الآخر، منذ بدء الحرب في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن إجمالي خسائر الروس منذ بدء الحرب وحتى السبت 30 نيسان، بلغ نحو 23200 عسكري، و1008 دبابات، و2445 مدرعة، و436 من أنظمة المدفعية، و151 من راجمات الصواريخ، و77 نظاما مضادا للطائرات.

كما شملت الخسائر الروسية، وفقا لكييف، 190 طائرة، و155 مروحية، و1701 عربة عسكرية، و8 زوارق حربية، و76 خزان وقود، و232 طائرة من دون طيار، و32 معدات خاصة، و4 منصات متحركة لإطلاق الصواريخ البالستية.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية خسائر الطرف الأوكراني في الحرب، مؤكدة إن “إجمالي الأهداف المعادية التي دمرت منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، بلغ 143 طائرة، و112 مروحية، و660 طائرة مسيرة، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2678 دبابة ومدرعة أخرى، و308 راجمات صواريخ، و1196 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و2503 مركبات عسكرية”.

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

أعلنت 3 دول أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك خلافا لمعظم الدول العربية والإسلامية التي أعلنت ان الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وتحتفل كل من أفغانستان والنيجر ومالي، بعيد الفطر المبارك، يوم غد الأحد، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأعلنت المحكمة العليا في دولة أفغانستان أن يوم الأحد الموافق الأول من مايو سيكون أول أيام عيد الفطر 2022 المبارك، وان اليوم السبت هو آخر أيام شهر رمضان 1443، وذلك بعد ورود 27 شهادة صحيحة على حد قولهم.

وأوضحت أنه "نظرا لرؤية الهلال في ولايات (غور، وغزني، وقندهار، وفراه) وثبوت 27 شهادة صحيحة لدى اللجان الإقليمية، فإن غدا الأحد الموافق (1/شوال/١443هـ) أول أيام عيد الفطر المبارك في جميع أنحاء البلاد".

فيما أعلن تلفزيون النيجر الرسمي رسميا ثبوت رؤية هلال شوال في 4 أقاليم، وبذلك يكون غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

ووجه رئيس النيجر محمد بازوم التهنئة إلى الشعب بمناسبة عبد الفطر، متمنا لهم عيد سعيد في سلام وأمن وتضامن.

كما أعلنت مالي، اليوم السبت، ثبوت رؤية هلال شهر شوال من موقعين من قبل 8 شهود، وبذلك يكون غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت دول إسلامية وعربية عدة، بينها مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق والكويت والبحرين وفلسطين وسوريا واليمن ولبنان والسودان وتركيا أن يوم الإثنين المقبل 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان "عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1443هـ".

وأضاف البيان أنه "بعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرا لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.. تقرر أن يوم غدٍ الأحد الموافق 1 / 5 / 2022م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وأن يوم الاثنين الموافق 2 / 5 / 2022م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام".

وهنأت المحكمة العليا خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين، بحلول عيد الفطر المبارك.

عيد العمال في برلين.. مظاهرات عنيفة احتجاجا على الأسعار والعنف ضد المرأة

خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة في العاصمة الألمانية برلين ، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار والعنف ضد المرأة ، في إطار فعاليات عيد العمال، وتفرق الحشد في أعقاب اشتباكات مع الشرطة.

وبعد عامين من الإجراءات الاحترازية وقيود الحركة بسبب جائحة فيروس كورونا، نزل سكان برلين إلى الشوارع أمس السبت لإطلاق احتجاجات واحتفالات عيد العمال لهذا العام.

وخرجت مظاهرة نسوية تحت شعار "استردوا الليل" احتجاجا على العنف ضد المرأة، وقدرت وكالة الأنباء الألمانية أن حوالي 2500 شخص شاركوا في المسيرة، مصحوبين بحضور مكثف للشرطة.

وكتب مراسل لصحيفة برلين "تاجس شبيجل" على تويتر ، أن الاشتباكات الأولى وقعت عندما حاولت الشرطة إبعاد المشاركين في المسيرة بالقوة، ثم تفرق المتظاهرون من تلقاء أنفسهم ، ما ترك الشرطة في حيرة من أمرهم.



كما شارك مئات المتظاهرين في أنشطة مختلفة أخرى في جميع أنحاء المدينة يوم السبت، بما في ذلك احتجاجات على ارتفاع الإيجارات، والافتتاح المزمع لمركز شرطة جديد في حي كروزبرج.

وفي وقت سابق من صباح السبت ، احتلت مجموعة من النشطاء السكنيين نزلًا فارغًا وسط العاصمة قبل أن تطردهم الشرطة. وكتبت مجموعة Hotels to Housing على تويتر: "بينما يعيش آلاف الأشخاص في مساكن جماعية سيئة ، ويتنافسون ضد بعضهم البعض وليس لديهم منزل آمن ، بقيت 80 غرفة هنا فارغة لسنوات".

وتمتاز برلين بتاريخ طويل من مسيرات واحتجاجات عيد العمال، ومن المتوقع أن يشهد اليوم الأحد الأول من مايو مظاهرات كبيرة، وهو يوم يحتفل به اليسار تقليديًا لأهميته التاريخية للحركة العمالية.

ومن المقرر تنظيم "عرض توضيحي لعيد العمال الثوري" مساء الأحد حيث تحذر الشرطة من احتمال وقوع أعمال عنف في احتجاج فوضوي في العاصمة.

وقالت وزيرة الداخلية في برلين إيريس سبرانجر لمحطة "آر بي بي" العامة ، إنه سيتم نشر حوالي 6000 شرطي في عطلة نهاية الأسبوع، حيث جرى استدعاء شرطيين من ولايات ألمانية أخرى، على الرغم من توقع حدوث احتجاجات في مدن ألمانية كبرى أخرى.