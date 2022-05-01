علاء عبد العال يعلن تشكيل إسترن كومباني لمواجهة الزمالك

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، في المباراة المقرر لها على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

تشكيل إيسترن كومباني أمام الزمالك: حراسة المرمي: أحمد دعدور.

خط الدفاع: أحمد جودة وكمال أبو الفتوح والحسيني طه ومحمد صالح.

خط الوسط: محمود نعيم وأحمد متعب وفراس عبد الله ومحمد الطرابلسي.

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا ومحمد ناصر مودي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد إيسترن كومباني في المرتبة الأخيرة بـ10 نقاط.