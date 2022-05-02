مصر لتأمينات الحياة تستحوذ على الحصة الأكبر من الأقساط خلال فبراير الماضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ شركتي مصر لتأمينات الحياة ومصر للتامين التابعتين لمجموعة مصر القابضة للتأمين احدى شركات قطاع الأعمال العام على حصة تصل إلى 31% من الأقساط التأمينية المحصلة بالسوق خلال فبراير 2022، وبقيمة أقساط للشركتين بلغت 1.182 مليار جنيه.

وبين التقرير الشهري الصادر عن هيئة الرقابة المالية، والتى حصلت "صدى البلد"على نسخة منه أن قيمة الأقساط المحصلة بشركة مصر لتأمينات الحياة بلغت 17.15% وبمحفظة أقساط محصلة بلغت 652.1 مليون جنيه خلال فبراير الماضي وتصدرت بها المرتبة الأولى فى السوق من حيث قيمة الأقساط التأمينية.

وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن شركة مصر للتأمين جاءت فى المركز الثانى بقيمة اقساط 530.1 مليون جنيه خلال فبراير الماضي محققةً حصة سوقية بلغت 13.94 % .

وبلغت إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال فبراير 2022 والتى بلغت 3.803 مليار جنيه مقابل 3.813مليار جنيه خلال فبراير 2021 بتراجع 0.3% وفقا لهيئة الرقابة المالية



وأظهر تقرير الرقابة المالية ، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 1.511 مليار جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 1.581.3 مليار جنيه خلال فبراير 2021، بإنخفاض قدره 4.4%.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 2.292 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقارنة 2.232 مليار جنيه خلال فبراير 2021، بزيادة 2.7%.

إنخفاض أقساط التأمين التجاري

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 3.302 مليار جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 3.468 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بإنخفاض 4.8%.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط بقيمة 501 مليون جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 345.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 45.1%.

