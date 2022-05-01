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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احذر.. الإفراط في تناول الكحك والبسكويت يؤدي للإصابة بـ 8 أمراض

صدى البلد

الكحك والبسكويت من الأكلات المفضلة فى عيد الفطر، ولكن لا بد من توخى الحذر عند تناولهما وعدم الإفراط لتفادى المشاكل الصحية، لعل أبرزها زيادة الوزن بجانب المخاطر التى قد يتعرض لها الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة من بينهم مرضى السكرى.


 

قدم الدكتور أحمد صبري، استشارى السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أضرار الإفراط من تناول الكحك..


 

1- تسوس الأسنان

 

يؤدى الإفراط بتناول الكحك والبسكويت إلى الإضرار بصحة الأسنان، نتيجة تفاعل السكر مع الحمض الذى يسبب تسوس الأسنانفيما بعد.

2- الإسهال وعسر الهضم

 

يحتوى الكحك بأنواعه المختلفة على نسبة عالية من السكر والدهون التى قد تتسبب فى الإصابة بالإسهال وعسر الهضم حال الإفراطبتناولها وقد تصل لحد الإصابة بالتلبك المعوى.

 

3- زيادة الوزن

 

من المعروف أن الكحك والبسكويت مشبعان بالسكر والدهون والدقيق وكلها تسبب زيادة فى الوزن خاصة مع الإكثار من تناولها.

 

4- مشاكل للبشرة

 

كحك العيد بجميع مشتقاته مثل غيره من الحلويات قد يسبب فى حدوث حب الشباب والإضرار بصحة البشرة، حيث ربطت أبحاث حديثة بينزيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر ومشاكل الجلد والبشرة.


 

5- يضر مرضى السكرى

 

الإفراط بتناول كحك العيد يزيد من نسبة السكريات في الدم وهو ما يضر بشكل خاص مرضى السكرى، بسبب الإجهاد الذى يقع علىالبنكرياس نتيجة ارتفاع مستويات السكر فى الدم.

 

6- الإضرار بمرضى القلب والكبد

 

الدهون التى يحتوى عليها الكحك والبسكويت تتخزن فى الجسم لترفع بدورها مستويات الكوليسترول فى الدم وهو ما يؤثر سلبًا علىمرضى القلب والكبد.

7- الإصابة بالاكتئاب والتوتر

 

يرتبط الإفراط بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر مثل الكحك بجميع أنواعه وكذلك النشويات بزيادة الالتهابات بالجسموهو مؤشر قوي للاكتئاب وارتفاع مستويات التوتر وفقًا لدراسة نُشرت فى عام 2016.

 

8- الآرق وقلة النوم

 

تناول الكحك والبسكويت قبل النوم مباشرة قد يسبب الآرق وعدم الشعور بالراحة والانتفاخ كما تتخزن الدهون التى يحتوى عليها بجميعأنحاء الجسم.

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