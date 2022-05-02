إيقاف وغرامة في أزمة كنو والهلال السعودي.. تفاصيل

أعلنت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف محمد كنو لاعب فريق الهلال الأول لمدة 4 أشهر وألزمته بدفع تعويض مالي قدره 27 مليون ريال بالتضامن مع ناديه، مع منع الهلال من التسجيل لفترتين كاملتين متتاليتين.

وكان نادي النصر قدم شكوى رسمية ضد كنو، بعدما وقع معه بعد دخوله الفترة الحرة مع الهلال، لكن اللاعب قرر تجديد عقده مع فريقه، وعلى إثر ذلك تمسك نادي "العالمي" بحقوقه المالية والأدبية.

كما قررت الغرفة رفض الدعوى المقدمة من كنو على نادي النصر، وتقضي عقوبة الإيقاف منعه من اللعب في المباريات الرسمية محليًا ودوليًا في المدة المنصوصة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

وجاء في بيان غرفة فض المنازعات «ثبوت إنهاء اللاعب محمد بن إبراهيم كنو للعقد المبرم في 03- 01-2022 مع نادي النصر دون وجود سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع».

وطبقًا لمنطوق القرار أنه قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي والمدى الزمني للسداد (30) يوماً تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

وألزمت الغرفة محمد كنو ونادي الهلال بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

