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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل 5 تطبيقات مجانية لمشاهدة الأفلام والمسلسلات في العيد

أفضل 5 تطبيقات مجانية
أفضل 5 تطبيقات مجانية لمشاهدة الأفلام و المسلسلات في العيد

مع وجود خدمات البث التليفزيوني التى تتطلب اشتراكات شهرية أو سنوية ومع رفع بعض الخدمات اشتراكاتها مثل نتفليكس، يعتبر أفضل خيار للمستخدمين هو تحميل التطبيقات المجانية لمشاهدة الأفلام والأعمال الدرامية مع الأسرة والأصدقاء معا احتفالا بالعيد.

وفى أول أيام عيد الفطر المبارك يعرض موقع صدى البلد عددا من التطبيقات والطرق المجانية والتى يمكن من خلالها مشاهدة أفضل الأفلام والأعمال التليفزيونية العالمية والعربية. 

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1- تطبيق Crackle


يدعم تطبيق   Crackle معظم الهواتف الذكية ، وكذلك معظم أجهزة التلفزيون الذكية ومشغلات البث ووحدات التحكم في الألعاب ، بالإضافة إلى متصفح الويب العادي، ولا يتعين عليك تسجيل الدخول لمشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية. 

كما يحتوى التطبيق على خيار فرز النتائج وتصفيتها، كما يتيح Crackle التصفية حسب النوع والفرز حسب العنوان وتاريخ إضافة الأفلام إلى التطبيق، وذلك بحسب موقع Lifewire. 

 

2- تطبيق Tubi


ويعتبر  تطبيق Tubi متطابقًا تقريبًا مع موقع Tubi على الويب ، ولكنه ذو نسخة مُحسَّنة للهواتف بحيث يسهل استخدامه ، مع جميع الأدوات  نفسها وأداة البحث متاحة من خلال التطبيق ، كما يوجد أكثر من 35000 فيلم وعروض للاختيار من بينها.

وسينقلك اختيار الفيلم إلى صفحة الوصف الخاصة به، حيث يعرض تاريخ الإصدار ، والمدة ، والنوع، وكذلك خيار "إبداء الإعجاب" أو "عدم الإعجاب" بفيلم لاقتراح التطبيق توصيات لاحقة في المستقبل.

 

3- تطبيق Vudu 


من السهل مشاهدة الأفلام المجانية في تطبيق Vudu ؛ فما عليك سوى فتح الصفحة المجانية من القائمة أو تصفح الأفلام التي تحمل ملصق FREE WITH ADS، حيث يمكنك استعراض جميع الأفلام من خلال الأفلام الجديدة هذا الأسبوع ، أو الأكثر شعبية أو التي تنتمي إلى أنواع معينة.

شيء آخر يمكنك القيام به هو مشاهدة جميع أفلام Vudu المجانية على موقع الويب الخاص بها ثم البحث عن فيلم معين على التطبيق لمشاهدته من هاتفك الذكي .

 

4- تطبيق Redbox

 

ويمكنك مشاهدة الأفلام المجانية المتوفرة في تطبيق Redbox وما عليك سوى اختيار WATCH FREE من القائمة للعثور على جميع الأفلام المدعومة بالإعلانات التي يمكنك بثها عبر الإنترنت، حيث يعتبر من أفضل تطبيقات الأفلام المجانية.

 

5- تطبيق Yidio


يعمل تطبيق الأفلام المجاني Yidio ويعتبر تطبيقا سهل الاستخدام يعرض لك بالضبط المكان الذي تحتاج إلى الذهاب إليه للعثور على أفلام مجانية.

ويمكنك تصفية الأفلام بعدة طرق ، مثل تاريخ العرض الأول ، وتقييم MPAA ، وتصنيف IMDb ، والنوع ، وحتى إخفاء الأفلام التي شاهدتها بالفعل،  وتعد التصفية حسب التطبيق خيارًا آخر بحيث يمكنك العثور على الأفلام المتوفرة في التطبيقات التي قمت بتثبيتها بالفعل.

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