احذرها.. 6 تطبيقات "أندرويد" يمكنها اختراق هاتفك

حث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف أندرويد، على التحقق من أجهزتهم، للتأكد من ما إذا كانوا قد حملوا أي من التطبيقات المحملة ببرمجيات ضارة عبر متجر "جوجل بلاي"، والتي قد تشكل تهديدا كبيرا لأجهزتهم.

وحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، تدعى التطبيقات الخطيرة أنها برامج مفيدة لمكافحة الفيروسات مصممة لحماية هواتف أندرويد، ولكن في الحقيقة أنها محملة بالبرامج الخبيثة والتي تم رصدها من قبل خبراء الأمن.

خبراء الأمن السيبراني يحذرون من تطبيقات أندرويد التي تتعهد بمكافحة البرامج الضارة

وأوضح الباحثون أن مستخدمو أندرويد، يجب أن يبحثوا عن 6 تطبيقات خطيرة كانت متاحة مجانا للتنزيل عبر متجر "جوجل بلاي"، والتي تم تحميلها أكثر من 15000 مرة، حيث أعتقد مستخدمو أندرويد أن هذه التطبيقات المزيفة ستحمي أجهزتهم من الفيروسات كما أدعت.

ولكن بدلا من الحفاظ على أمان مستخدمي أندرويد، زودت هذه التطبيقات الزائفة أجهزتهم ببرنامج ضار يدعى Sharkbot، وهو أحد أنواع الفيروسات المصرفية والمخصصة لسرقة بيانات اعتماد الحسابات المصرفية لمستخدمي أجهزة أندرويد.

وليس ذلك فحسب، بل يمكن للبرامج الضارة أيضا الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي والمزيد، ونظرا لخطورتها، قمت شركة جوجل بإزالة هذه التطبيقات الخطيرة من متجر جوجل بلاي، بعدما أبلغها خبراء الأمن Checkpoint، بالنتائج التي توصلوا إليها.

وعثر خبراء الأمن بمختبرات Checkpoint، على أداة سرقة المعلومات المصرفية على أجهزة أندرويد، والتي يطلق عليها اسم Sharkbot، والتي تأتي متنكرة في صورة تطبيقات شرعية لمكافحة الفيروسات على متجر "بلاي".

وإذا تمكنت من تحميل هذه التطبيقات قبل حذفها من متجر “بلاي”، فمن المحتمل أن تظل الفيروسات الخبيثة مختبئة على هاتف أندرويد الخاص بك، لذا يجب عليك حذفها على الفور، إليك القائمة الكاملة:

- Atom Clean-Booster Antivirus.

- Antivirus Super Cleaner.

- Alpha Antivirus Cleaner.

- Powerful Cleaner Antivirus.

- تطبيقين يحملان الاسم Center Security- Antivirus.