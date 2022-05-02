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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وصل لـ11 مليونا.. أغلى كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية 10 جنيهات .. ما قصته؟

أغلى كارت شحن
أغلى كارت شحن

دشن رواد التواصل الاجتماعي هتشتاج تحت عنوان اغلى كارت شحن في مصر وذلك بعد ان اعلنت هبة راشد الرئيس التنفيذي لجمعية مرسال لتنمية المجتمع عن رسالة احدى المتابعات لها برغبتها بالتبرع لجمعية مرسال وانها لا تملك الي كارت شحن بقيمة 10 جنيهات.

اغلى كارت شحن في مصر 

 نشرت هبة راشد الرئيس التنفيذي لجمعية مرسال عبر صفحتها على الفيسبوك صورة لمحادثة بينها وبين فتاة م توضح رغبة الفتاة بالتبرع لمؤسسة مرسال في إطار رغبتها حول تبرع بقيمة كارت شحن، قيمته 10 جنيهات إلا  أن الأمر تخطى ذلك الرقم، والقيمة المتبرع بها من سعر الكارت حال بيعه، ليصل سعره حتى الآن إلى11 مليون جنيه بحسب ما اعلنت هبة راشد .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

اغلى كارت في مصر اغلى كارت شحن جمعية مرسال التبرع لمعية مرسال

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وصل لـ11 مليونا.. أغلى كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية 10 جنيهات .. ما قصته؟

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