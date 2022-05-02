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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل تطبيقات مجانية لنظام غذائي صحي في العيد وإنقاص وزنك الزائد

أفضل تطبيقات مجانية
أفضل تطبيقات مجانية لنظام غذائي صحي في العيد وإنقاص وزنك

مع انتهاء شهر رمضان الكريم، يستعد الكثير من الأشخاص لاتباع حمية غذائية صارمة في العيد أو ربما بعد العيد مباشرة في محاولة لإنقاص الوزن الزائد الذى اكتسبوه خلال شهر رمضان. 

وبحسب موقع Clark فإن هناك عددا من التطبيقات المجانية التى يمكن من خلالها تنظيم وجباتك ومساعدتك على فقدان الكثير من الوزن الزائد بطريقة علمية، وكذلك حساب السعرات الحرارية التى تحتاجها وكذلك السعرات الموجودة في الأطعمة المختلفة.    

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تطبيق Fooducate

 

ويحتوي تطبيق Fooducate على قاعدة بيانات تضم 250 ألف نوع من الأطعمة،  فكل ما عليك فعله هو مسح البار كود ضوئيًا bar code"" وسترى الدرجة التي يحصل عليها الطعام من  A، وهى الدرجة الأعلى بالنسبة لكون الطعام صحيا ، إلى D ، كونها الأقل ، بالإضافة إلى شرح للدرجة والبدائل المقترحة.

كما يسمح لك تطبيق Fooducate بعمل أكثر من مجرد تحليل نظامك الغذائي، كما يمكنك تتبع مستويات الجوع لديك لمعرفة كيف تؤثر بعض الأطعمة على جسمك على وجه التحديد.

 

تطبيق Cronometer

 

ويعد سهل التنزيل والاستخدام سواء كنت ممن يراقبون السعرات الحرارية للطعام الذى يتناولونه أو كنت مبتدئًا في اتباع نظام غذائي صارم، وما يميز هذا التطبيق هو مقدار معلومات تتبع العناصر الغذائية التي يمكنك الوصول إليها باستخدام حساب مجاني، كما يقدم ملخصًا للأطعمة بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والدهون والبروتينات.

وسيطلب منك تطبيق Cronometer بعض الأسئلة التمهيدية بما في ذلك الجنس وتاريخ الميلاد والطول والوزن، وسيُطلب منك بعد ذلك تحديد هدف وزني ، وإدخال عنوان بريد إلكتروني وإنشاء كلمة مرور.

 

تطبيق 7 Minute Workouts

 

ويعتبر هذا التطبيق من أكثر التطبيقات المثالية لأولئك الذين ليس لديهم وقت على الإطلاق، ولكنهم يرغبون في ممارسة تمرين سريع في يومهم المزدحم.

ويكون التمرين لمدة 7 دقائق فقط ويقدم مزيجًا رائعًا بين تمارين القلب التي لا تحتاج إلى معدات ، ولكنها ترفع معدل ضربات قلبك وتذكرك بأداء التمارين الرياضية كل يوم.

 

تطبيق My Diet Coach

 

وسيطلب منك  تطبيق My Diet Coach إدخال وزنك الحالي ووزنك المستهدف، وسيسألك التطبيق عن تحديد سبب رغبتك في تحقيق هدفك قد كما يمكنك اختيار تذكيرك بهدفك في الوقت والتكرار اللذين يناسبانك، وأيضًا عرض الوزن والسبب الهدف على الصفحة الرئيسية لتطبيقك جنبًا إلى جنب مع الصورة الرمزية الخاصة بك.

وفي علامة التبويب “Diary” أو "مذكرات" ، ستتمكن من رؤية العدد الجاري للسعرات الحرارية المستهلكة يوميًا مقابل السعرات الحرارية المتبقية، ويمكنك التمرير سريعًا فوق علامة التبويب لرؤية المزيد من المعلومات التفصيلية بما في ذلك مخطط توزيع التغذية اليومية، وفوق ذلك ، سترى خيارات لتسجيل الطعام والأنشطة ومسح الرمز الشريطي وغيرها من الخيارات الأخرى.
 

العيد أفضل تطبيقات مجانية نظام غذائي صحي في العيد إنقاص وزنك الزائد انتهاء شهر رمضان الكريم اتباع حمية غذائية Games Leisure

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