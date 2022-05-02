عمل متواصل بلا إجازات.. قرارات ومكافآت من الحكومة في عيد الفطر|تعرف عليها

تحتفل مصر والعالم العربي والإسلامي اليوم بـ عيد الفطر المبارك بعد انقضاء 30 يوم في صيام شهر رمضان ووسط فرحة وبهجة تعلوا أوجه المواطنين في مصر والعالم.

ووسط فرحة المواطنين تقوم الحكومة بعملها بلا إجازات لضمان استمرار العيد وفرحة المصريين كما هي ولتنظيم الاحتفالات والأعمال ومراقبة الأماكن السياحية والقضاء على أي مظهر خارج يعكر صفو وفرحة أبناء الشعب المصري.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" اعمال الحكومة في عيد الفطر المبارك..

وزارة النقل

أصدرت وزارة النقل بيانا رسميا اليوم أكدت فيه أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل يتابع على مدار الساعة من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة.

أشار البيان إلى أن وزير النقل قد اطمأن على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية البالغة 663 رحلة وانتظام مواعيد قيامها وعلى تواجد مسؤولي الهيئة بالمحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب واستمرار تلقي استفسارات الجماهير على الخط الساخن 15047 و25753555 وعبر مكاتب خدمه العملاء المنتشرة في المحطات.

كما تابع الوزير حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ 1465 رحلة يوميا ، بعدد 510 رحلة بالخط الأول وعدد 610 رحلة بالخط الثاني وعدد 345 رحلة بالخط الثالث مؤكدا على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفق بخطوط المترو مع الحرص على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات واستمرار تلقى استفسارات الجماهير عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048.

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد البيان الى انتظام حركة الملاحة في موانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات، كما أكد وزير النقل على رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري بضرورة استمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك. ، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، مع الالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والامن بها.

كما اطمأن وزير النقل على انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ووجه باستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.

وزارة الصحة

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم، عددا من المنشآت الطبية، لمتابعة سير العمل والتأكد من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وبدأت الجولة بزيارة مستشفى الزيتون التخصصي بمحافظة القاهرة، وتفقد أقسام المستشفى للتأكد من جاهزيته والعمل بكافة طاقته الاستيعابية في استقبال المترددين، خاصة خلال فترة عيد الفطر، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 118 سرير 89 سرير داخلي، 22 سرير رعاية مركزة، 7 حضانات، فضلاً عن 20 سرير طوارئ، و20 سرير غسيل كلوي، و6 غرف عمليات.

وراجع الوزير خلال جولته سجلات العمل الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى للتأكد من انتظام العمل وتوافر قوى بشرية كافية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى، حيث يبلغ متوسط التردد اليومي على الطوارئ 250 مريضا، بينما يبلغ متوسط المترددين على العيادات الخارجية 250 مريض يومياً.

وحرص عبد الغفار على تفقد قسم الحضانات للاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال، والتأكد من تلقيهم كافة أوجه الرعاية بما يتوافق مع حالتهم الصحية، فضلاً عن حرصه على التحدث مع المرضى المترددين والمحتجزين بالمستشفى للتأكد عن رضائهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشدداً على تقديم كافة سبل الرعاية اللازمة للمرضى، موجها الشكر لكافة العاملين بالمستشفى على تفانيهم في العمل.

صرف مكافأة لرجال الإسعاف

ومن جانبه أيضا، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بصرف مكافأة مالية لكافة العاملين بهيئة الإسعاف المصرية بالمحافظات، تقديراً لمجهوداتهم وعملهم الدؤوب خاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية اليوم الإثنين، بمقر هيئة الإسعاف المصرية بمنطقة الجيزة، يرافقه الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، للوقوف على سير العمل بالهيئة والتأكد من جودة الخدمات الإسعافيه المقدمة للمرضى والمصابين.

وخلال جولته راجع الوزير خطة العمل المميكنة بالهيئة التي تربط بين كافة المستشفيات ونقاط الإسعاف بجميع محافظات الجمهورية من خلال غرف العمليات المركزية، للتأكد من كفاءة سير العمل بجميع تمركزات الإسعاف، والتي يبلغ عددها 1609 نقطة إسعافيه فضلاً عن 11 مركب إسعاف نهري، بطاقة 13 ألف فرد من الأطقم الإسعافيه.

واستمع الوزير خلال جولته لشرح مفصل حول آليات التعامل مع البلاغات الواردة للهيئة من خلال "الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة"، والتي تتضمن تحديد موقع المتصل آلياً فور تلقي البلاغ وتوجيه أقرب سيارة إسعاف من موقعه الجغرافي لنقله لأقرب مستشفى في فترة زمنية وجيزة، وذلك بالتنسيق بين جميع جهات المعنية، لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مختلف القطاعات.

كما تفقد الوزير غرفة الطوارئ بالهيئة المعنية بتلقي البلاغات الخاصة بالحوادث الكبرى، موجهاً بسرعة إصدار التقارير الخاصة بالحالات فور وصولها إلى المستشفيات، كما شدد الوزير على خفض المدة الزمنية لمعدلات الاستجابة للبلاغات الواردة للهيئة، والتي تتراوح بين 8 دقائق إلى 15 دقيقة.

وتفقد الوزير خلال الجولة التجهيزات الخاصة بسيارات الإسعاف ومركبات الإسعاف النهري، مشيراً إلى تجهيزهم على أعلى مستوى، فضلاً عن تزويدهم بالأجهزة الحديثة واسطوانات الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المرضى والمصابين.

وزارة التضامن

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم ‪ الإثنين أول أيام عيد الفطر، مبادرة "أهلا بالعيد بدون تعاطى وتدخين .. عيدك احلى بدون تدخين وتعاطى.. كل ساعة إدمان تبعدك عن أسرتك أيام " وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تأتى تلك المبادرة في إطار المرحلة الجديدة من حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات"، التي أطلقتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، وتوعية الأطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبى ،بالحدائق والمتنزهات والميادين العامة ، وأماكن تواجد الأطفال والأسر، مثل ساحات صلاة العيد بالعديد من المحافظات ، وذلك على مدار أيام عيد الفطر والتشديد على ضرورة تجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنون، ورفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو يتعاطون المخدرات، وتنظيم فعاليات في الحدائق العامة والمنتزهات.

وزارة الري

وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري جميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد والتي تتزامن مع بداية فترة أقصى الاحتياجات المائية، ورصد كافة أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الري وإزالتها في مهدها، فقد قامت أجهزة الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بالقاهرة ودمياط والمنيا وسوهاج.

وفي ضوء هذا التوجيه، تم رصد مخالفات بمحافظة القاهرة عبارة عن إقامة خيمة وكافيتريا علي النيل بدون الحصول على الترخيص اللازم من أجهزه وزارة الموارد المائية والري، وعلى الفور تم إصدار إنذار للشركة القائمة بالتعدي والتي قامت بإزالة المخالفة، كما تم رصد مخالفة إنشاء كازينو بسيالة أثر النبي بدون الحصول على الترخيص اللازم، حيث تم إنذار القائم بالتعدي وجار استكمال الإجراءات القانونية.

كما تم رصد مخالفات فك تكاسى وردم وإنشاء مرسى ورسو مخالف لمراكب نزهة بمنطقة المعصرة بحلوان، حيث تم إنذار المخالف، والتنسيق مع شرطة المسطحات لإزالة المخالفة.

وتم رصد مخالفة بمحافظة دمياط عبارة عن تشوين ألعاب ترفيهية على جسر نهر النيل، ليتم إزالة المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية بالمحافظة.

كما تم رصد مخالفات بمحافظة سوهاج عبارة عن رسو مخالف لأحد الوحدات النهرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات الأمنية بهذا الشأن.

وتم رصد مخالفات بمحافظة المنيا عبارة عن عدد ٢ مخالفة بمحافظة المنيا بقيام بعض المواطنين ببناء غرف أمام منازلهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في حينه، كما تم رصد قيام أحد المواطنين ببناء سور مخالف بالبلوك، حيث تم إيقاف المخالفة فوراً وإزالتها على حساب المخالف ورد الشيء لأصله.