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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف: الاتفاق النووي الإيراني على وشك التلاشي.. والغرب غير مستعد للاعتراف

محادثات حول الإتفاق
محادثات حول الإتفاق حول برنامج إيران النووي

فقد المسؤولون الغربيون، الأمل إلى حد كبير في إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني ، حسبما أفادت مصادر مطلعة، مما أجبرهم على التفكير في كيفية الحد من برنامج إيران النووي حتى في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما قسم القوى العظمى، وفق ما ذكرت صحف دولية.

 

في حين أنهم لم يتخلوا تمامًا عن الاتفاقية ، التي قامت بموجبها إيران بتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية ، إلا أن هناك اعتقادًا متزايدًا بأنها قد تكون أبعد عن الإنقاذ.


وقال مصدر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: "إنهم لا يسحبون الأنبوب الوريدي من ذراع المريض ... لكني أشعر بتوقع ضئيل بوجود طريق إيجابي للمضي قدمًا".

 

وردد أربعة دبلوماسيين غربيين  بأن الاتفاق - الذي أبرمته إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة في عام 2015 ، والذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في عام 2018 - بدأ يتلاشى.

 

وبدا الاتفاق على وشك الانتعاش في أوائل مارس  عندما دعا الاتحاد الأوروبي ، الوزراء إلى فيينا لإبرام الاتفاق. 


لكن المحادثات دخلت في حالة من الفوضى بسبب المطالب الروسية في اللحظة الأخيرة وما إذا كانت واشنطن سترفع الحرس الثوري  (IRGC) من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO).

 

ويسيطر الحرس الثوري الإيراني على قوات النخبة المسلحة والمخابرات التي تتهمها واشنطن بشن حملة إرهابية عالمية.


ويرى العديد من المشرعين الأمريكيين ،  أنه كيان إرهابي على الرغم من النفي الإيراني.

 

ويبدو أن المطالب الروسية كانت خادعة لكن تصنيف الحرس الثوري الإيراني لم يكن كذلك ، مع انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الوشيكة في 8 نوفمبر مما يجعل من الصعب على الرئيس الأمريكي جو بايدن التغلب على المعارضة المحلية.

 

وأوضح مساعدو بايدن أنهم ليس لديهم خطط لإسقاط الحرس الثوري الإيراني من القائمة لكنهم لم يستبعدوه، قائلين إن كانت طهران تريد من واشنطن أن تتخذ خطوة تتجاوز الإحياء الصارم للاتفاق ، المسماة خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، فيتعين على إيران معالجة مخاوف الولايات المتحدة خارج الاتفاق.

 

وذكروا "إذا لم يكونوا مستعدين للتخلي عن مطالبهم ، واستمروا في الإصرار على ضرورة رفع الحرس ، ورفضوا معالجة مخاوفنا التي تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة ، إذن ، نعم ، سنصل إلى طريق مسدود ".

 

وقال المسؤول "هل ماتت الصفقة النووية؟ لا نعرف حتى الآن وبصراحة لا نعتقد أن إيران تعرف أيضا".

 

وحتى الآن، يبدو أن إيران غير راغبة في التزحزح عن طرد منظمة إرهابية أجنبية.


وقال مسؤول أمني إيراني "هذا هو خطنا الأحمر ولن نستسلم لذلك.".


وقالت عدة مصادر إنه لا يريد أي من الجانبين الاعتراف بفشل ما يقرب من عام من المحادثات غير المباشرة ، حيث تأمل واشنطن أن تتخلى إيران عن مطلب الحرس الثوري الإيراني وأن إيران مقتنعة بأنها تستطيع إحياء الاتفاق متى شاءت.


نتيجة لذلك، قد تنحرف الأحداث ، حيث يركز العالم على الغزو الروسي لأوكرانيا وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار النفط مما يسمح لإيران بجني المزيد من صادراتها النفطية غير المشروعة التي تتجنب العقوبات الأمريكية.

 

وقال دبلوماسي غربي "لا أعتقد أن أحدا يريد أن يقول كفى..هل يستمر التفاوض إلى أجل غير مسمى دون أن يقر أي من الجانبين بأن الأمر انتهى؟ ... على الأرجح".

 

وقد يسمح هذا لإيران بمواصلة توسيع برنامجها النووي، وهو الأمر الذي تسارع بعد أن تخلى ترامب عن الصفقة. 


وتعتقد واشنطن أن إيران على بعد ربما أسابيع من الحصول على المواد الانشطارية لسلاح نووي.

 

ولطالما رفضت إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

 

على الرغم من الحديث عن "خطة ب" أمريكية لمعالجة برنامج إيران النووي إذا لم يتم إحياء الصفقة ، إلا أن هناك القليل من الخيارات الجيدة.

 

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