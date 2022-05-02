عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

زيادة حد الإعفاء الضريبي.. خطة البرلمان: التطبيق في أول يوليو.. ونائب يقترح زيادته إلى 32400 جنيه

الإعفاء الضريبي
الإعفاء الضريبي

- خطة النواب: 1 يوليو موعد تطبيق رفع حد الإعفاء الضريبي الجديد
- النائب ياسر عمر: يجب أن يتناسب الإعفاء الضريبي الشخصي مع الحد الأدنى للأجور
- برلماني: زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي يتناسب والأوضاع الاقتصادية الراهنة


أجريت تعديلات لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي 30 ألف جنيه سنويًا، بسب الظروف الاقتصادية الراهنة.

وكشف نواب البرلمان عن الموعد المفترض تطبيق حد الإعفاء الضريبي الشخصي، وأشاروا إلى أنه من المقرر أن يطبق بداية من شهر يوليو المقبل، كما اقترحوا أن يزيد حد الإعفاء الضريبي ككل إلى 32400 جنيه بدلا من 30 ألف فقط، حتى يتماشى مع الحد الأدنى للأجور.

قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر تطبيق رفع حد الإعفاء الضريبي بداية من السنة المالية الجديدة في 1 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة قد وافقت على مشروع القانون ومن المفترض أن يوافق عليه مجلس النواب كي يتم العمل به.

وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه كان من المفترض أن يكون حد الإعفاء الضريبي الإجمالي 32400 جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، وذلك حتى يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، موضحًا: يتم احتساب الإعفاء الضريبي عن طريق ضرب الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 2700 جنيه، في 12 شهرا، ليكون المبلغ 32400 جنيه.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رفع حد الإعفاء الضريبي أمر ضروري للغاية، خاصة في ظل الأزمات التى توالت على الاقتصاد العالمي بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع معدلات التضخم، حتى التحديات الاقتصادية غير المسبوقة للأزمة الروسية والأوكرانية.

وأشار النائب إلى أنه في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كان من الضروري اتخاذ خطوات فعالة لبرامج دعم وحماية اجتماعية، من شأنها التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم كله حاليًا.

فيما قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إنه مع زيادة الحد الأدنى للأجور، كان يجب أن يتم زيادة حد الإعفاء الضريبي، حتى يتم إعفاء كل من لا يتجاوز راتبه الشهري الحد الأدنى للأجور، وذلك من أجل التخفيف على المواطنين.

وأضاف «نظير»، لـ «صدى البلد»، أن الفترة الماضية شهدت موجة من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى العالمي، ولأسباب خارج عن إرادة الجميع، سواء تلك المتمثلة في فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيتهما على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية وارتفاع معدلات التضخمن والذي كان لازمًا يتواءم معها إجراءات حماية اجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الحوافز الضريبية لم تقتصر فقط على الضريبة على الدخل وإنما شملت أيضًا حوافز ضرييبية للمولين وأصحاب المشروعات الاستثمارية، لتشجيعهم على دفع الضرائب.

الإعفاء الضريبي الإعفاء الضريبي الشخصي الحد الأدنى للأجور مجلس النواب الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

قرار نهائي.. فيفا يرفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

ترشيحاتنا

ثاني أيام العيد حار نهارًا لطيف ليلا.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 مايو

أوكرانيا: المجر تريد الاستيلاء على جزء كبير من أراضينا

عبد الحميد بسيوني مديرًا فنيًا لـ سموحة بعد رحيل أحمد سامي

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

برابوس تضع تعديلادتها الفريدة لـ زورق شادو 300 إديشن .. صور

البنوك تمويل احتياجات الحكومة للاسبوع المقبل بـ 44.5 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

فيديو

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

كوميدي وإثارة .. خريطة أفلام العيد في دور العرض

وصل لـ11 مليونا.. أغلى كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية 10 جنيهات .. ما قصته؟

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ