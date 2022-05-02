"دماء هتلر يهودية".. تصريح يشعل نيران أزمة دبلوماسية بين روسيا وإسرائيل |تفاصيل

أثارت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن وجود أصول يهودية للزعيم النازي أدولف هتلر، غضباً في إسرائيل، ما يشير إلى بداية أزمة بين موسكو وتل أبيب.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال رده على سؤال حول التصريحات الروسية لتبرير غزو أوكرانيا بأنها من أجل "نزع النازية عن أوكرانيا" على الرغم من أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يهودي.

وقال لافروف ردا على السؤال إن "نسب الرئيس زيلينسكي لا يهم". وفي إشارة إلى ادعاءات تاريخية غير مثبتة، اقترح أنه حتى الزعيم النازي أدولف هتلر "كان لديه دم يهودي".

أثار تصريح لافروف بشأن دماء هتلر اليهودية جدلاً وغضباً واسعين وتصدرت وسائل الإعلام في العالم.

ووصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت تصريحات لافروف بأنها "أكاذيب".

وذهب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى أبعد من ذلك وقال إنها تصريحات:"لا تغتفر وشائنة وخطأ تاريخي فظيع".

وقال داني ديان، رئيس "ياد فاشيم"، المركز العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست في القدس، إن كلمات لافروف "سخيفة ووهمية وخطيرة"، مضيفا أن الادعاء بأن هتلر من أصل يهودي لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وخلال الأشهر الأخيرة، حاولت إسرائيل، التي تضم عددا كبيرا من السكان الناطقين بالروسية، العمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا.

لكن الحكومة واجهت انتقادات لعدم اتخاذها موقفا صارما بما فيه الكفاية مع الرئيس بوتين وعدم تقديم ما يكفي من الدعم العسكري المباشر لأوكرانيا.

وقد تزيد تصريحات لافروف من الضغط لتغيير هذه السياسة. بحسب "بي بي سي".

وأعلنت إسرائيل اليوم الإثنين استدعاء سفير روسيا في تل أبيب للاحتجاج على تصريحات مسيئة من جانب موسكو وصفتها بـ"الخطيرة".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان:"بعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، استدعت وزارة الخارجية السفير الروسي في إسرائيل لعقد اجتماع توضيح بالخارجية".