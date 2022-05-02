هيمنة روسيا في البحر الأسود رغم سيطرتها على ماريوبول .. فما السبب؟

يبدو أن الهيمنة الروسية على البحر الأسود تعاني بسبب النكسات الأخيرة التي واجهتها قواتها ضد أوكرانيا ، وكذلك بسبب المعارضة الدولية للحرب الروسية هناك، وفق ما ذكرت مجلة نيوزويك.

طالبت روسيا تاريخيًا بالمساحة المائية بين أوروبا وآسيا، وحافظ الاتحاد السوفيتي على وجود مهيمن هناك بعد الحرب العالمية الثانية.

ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، تضاءلت قوة روسيا في البحر الأسود بسبب نقص التمويل ، وفقًا لتقرير مركز التحليلات البحرية لعام 2000.

ومع ذلك ، استعادت روسيا لاحقًا الكثير من نفوذها في البحر بعد غزو شبه جزيرة القرم وضمها في عام 2014.

أما الآن ، فأصبحت سلطتها في البحر مهددة مرة أخرى بعد أن تعرضت لبعض الخسائر الاستراتيجية الرئيسية من قبل القوات الأوكرانية ، وفقًا للعديد من الخبراء.

في أواخر يناير ، نشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من 20 سفينة حربية في البحر الأسود أثناء التصعيد العسكري قبل أن تهاجم قواته أوكرانيا في 24 فبراير.

وتعرض أسطوله في البحر الأسود ، الذي تعود أصوله إلى عام 1783 ، لخسارة عامة كبيرة بعد أن غرق الطراد الرئيسي موسكفا في منتصف أبريل.

على الرغم من أن المسؤولين الروس ألقوا باللوم على حريق في تدمير السفينة ، إلا أن أوكرانيا زعمت أن اثنين من صواريخها المضادة للسفن كانا مسؤولين عن غرق السفينة التي اشتهرت خلال الأيام الأولى من الغزو .

وقال قائد الجيش الأوكراني ، الإثنين ، إن طائرة مسيرة دمرت سفينتي دورية روسيتين من طراز رابتور.

لا يمكن لروسيا تعويض هذه الخسائر بنشر المزيد من السفن لمهاجمة أوكرانيا لأن تركيا تسيطر على المضائق بين الدول وأعلنت عدم دخول أي سفن خلال الحرب.

الأسبوع الماضي ، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن روسيا فقدت بالفعل مزاعمها بسيطرتها على المياه.

قال والاس لشبكة سكاي نيوز: "لا يمكن للروس السيطرة على البحر الأسود. إنها ليست ملكهم بعد الآن".

مع ذلك ، لا تزال روسيا تتمتع بقدر كبير من القوة في البحر الأسود.

إلى جانب الحفاظ على سيطرتها على ساحل بحر آزوف بينها وبين أوكرانيا ، استولت روسيا أيضًا على مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، و تمكنت روسيا من الاستيلاء على حوالي 12 سفينة من أسطولها خلال الأسابيع الأولى من الصراع.

ويعد العامل الحاسم الذي يحد من قدرة البحرية الروسية هو قدرة أوكرانيا على ضرب أهداف بحرية بصواريخ أرض جو ، وفقًا لمايكل بيترسن ، مدير معهد الدراسات البحرية الروسية والأستاذ المساعد في الكلية البحرية الأمريكية.

وفي حديثه إلى وكالة فرانس برس ، قال بيترسن إن قابلية تنقل الأسلحة هذه جعلت من الصعب على روسيا العثور على الصواريخ وتدميرها. وأشار بيترسن أيضًا إلى الاستخدام الاستراتيجي للطائرات بدون طيار والألغام منع القوات البحرية الروسية من شن هجوم برمائي.