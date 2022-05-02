مصطفى شعبان: معظم إفيهات المسلسلات لا تكون مكتوبة

كشف الفنان مصطفى شعبان عن كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل دايما عامر الذي تم عرضه في شهر رمضان .



وقال مصطفى شعبان في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "هناك قبول لدى الممثلين المشاركين في مسلسل دايما عامر من الجمهور".



وتابع مصطفى شعبان: "معظم اللزمات والإفيهات في المسلسلات التي أشارك فيها لا تكون مكتوبة، ومنها لازمة «أنا حزين» التي كررتها في مسلسل دايما عامر".



واستطرد مصطفى شعبان: "مسلسل دايما عامر رابع تعاون بيني وبين المخرج مجدي الهواري، ويمكن أطرح أفكار بيني وبين المخرج بشكل يخدم الفكرة التي يتحدث عنها المسلسل".

وأردف مصطفى شعبان: "فكرة مسلسل الزوجة الرابعة طلعت في قعدة مع مجدي الهواري لما كنا بنلعب بلايستيشن".

