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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى شعبان: معظم إفيهات المسلسلات لا تكون مكتوبة

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

كشف الفنان مصطفى  شعبان عن كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل دايما عامر الذي تم عرضه في شهر رمضان .


وقال مصطفى شعبان في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "هناك قبول لدى الممثلين المشاركين في مسلسل دايما عامر من الجمهور".


وتابع مصطفى شعبان: "معظم اللزمات والإفيهات في المسلسلات التي أشارك فيها لا تكون مكتوبة، ومنها لازمة «أنا حزين» التي كررتها في مسلسل دايما عامر".


واستطرد مصطفى شعبان: "مسلسل دايما عامر رابع  تعاون بيني وبين المخرج مجدي الهواري، ويمكن أطرح أفكار بيني وبين المخرج بشكل يخدم الفكرة التي يتحدث عنها المسلسل".

 

وأردف مصطفى شعبان: "فكرة مسلسل الزوجة الرابعة طلعت في قعدة مع مجدي الهواري لما كنا بنلعب بلايستيشن".
 

مصطفى شعبان دايما عامر رمضان مسلسل اخبار التوك شو

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