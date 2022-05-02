عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصة صيدلي ومحاسب من الصعيد ابتكرا فنا هزليا.. صور

رسم هزلي لجيمي جورج
رسم هزلي لجيمي جورج

برغم الاختلاف بين فن «الكاريكاتير» و«الكوميكس» المستحدث إلا أن عدد من الفنانين الهواة قرروا أن يكون الدمج بينهما هو الوسيلة الأحدث لتجسيد الرسم الهزلي الساخر في مطلع القرن الحادي والعشرين، من خلال استخدام فن الكوميكس وما يحمله من إبداع داخلي لرواية أو قصة ما مع فن الكاريكاتير الذي يعد تعبير عن حدث خارجي لتسجيل موقف بشكل ساخر.

txt

كراسي وترابيزات خوص.. الحاجة كاملة ملكة الفيوم تبدع في الرسم علي الفخار

txt

المصممة المصرية رشا مرجان تحكي أسرار الرسم بالألوان العائمة ..فيديو

الصيدلي الرسام 

الصيدلي وهاوي الرسم "جيمي جورج" واحدا من أبرز مبتكري هذا المزيج، يقول لـ «صدى البلد» أن الفكرة خطرت له بسبب حبه للرسم الهزلي وكذلك الموسيقى القديمة خاصة أم كلثوم، واعتاد خلال أوقات الدراسة أو العمل اختلاس بعض الدقائق لرسمهم في صورة كاريكاتير بدون تغيير كبير في الملامح يحمل إهانة لهم.

رسمة تلو الأخرى يحتفظ بها الصيدلي صاحب الـ36 عاما لنفسه بين أوراقه الخاصة، حتى قرر عرضها على المقربين منه كزوجته أو عائلته والأصدقاء وأبدوا إعجابهم بالفكرة مع رسمه اليدوي البسيط وفي الوقت نفسه مُعبر، واقترحوا عليه نشرها عبر حسابه بمواقع التواصل الإجتماعي ليتفاجأ بتفاعل قوي في الساعات الأولى من نشرها برغم عدم متابعته من قبل الكثير.

لا يفارق قلم الحبر الأسود والأوراق الرسام السوهاجي، حتى خلال أوقات العمل أو مع العائلة، وفور أن تخطر له فكرة ما يقوم برسمها، ويقول: "معظم الرسومات لا تستغرق مدة تزيد عن 10 دقائق فقط، ولا أعتبره كاريكاتير دقيق لأنني لا أرسم الشخصية بشكل هزلي وهو دمج مع الكوميكس بشكل أكبر".

تطور للمستقبل

الاستعانة بمقاطع من أغنيات شهيرة ودمجها مع رد فنان من عمل ما هو الوسيلة الأبرز التي يتبعها خاصة أنه هاوي الموسيقى العربية، ويبدأ بكتابة الكلام المعبر عن الموقف ثم رسم الشخصيات وهو ما يختلف عن التصميم عبر برامج حديثة مثل "الفوتوشوب"، ويقول لـ «صدى البلد»: "الرسم يثقل من قيمة الرسمة وتجعلها فن قائم بذاته، والدمج بين المطربين والفنانين وكأنهم يحدثوا بعضهم يجعلها مميزة بشكل أكبر".

شارك عدد من الفنانين رسوماته ومنهم الفنان أحمد أمين، صبري فواز، صلاح عبدالله وغيرهم، مما ساعد على تصدر رسوماته مواقع التواصل الإجتماعي في وقت قصير لم يتعدى العامين، "جمهوري الأول هو عائلتي وابنائي ومنهم جورج ابني الأصغر خطه مميز وأتوقع له أن يصبح رسام في المستقبل".

يحتفظ جيمي بكل الرسومات حتى غير الاحترافي منها، ففي رأيه الهدف الأساسي هو الاستمتاع بالرسم الهزلي وتقديم فكرة جديدة في كل رسمة وكأنه تحدي حتى مع عدم إتقا رسم بعض الشخصيات، "يستهويني الرسم منذ الطفولة خاصة الرسم المضحك وأعتقد أن الأفكار لرسم الكاريكاتير ضعيفة، أما الكوميكس له مساحة أكبر من الأفكار والدمج بينهما هو الحل لاستمرار الكاريكاتير".

الرسم في الصعيد

الفكرة نفسها نفذها الشاب "حجاج خميس" صاحب الـ 24 عاما، قبل عام بالتزامن مع التحاقه بأداء الخدمة العسكرية مستغلا هوايته المفضلة منذ الطفولة وبعض الاوراق وقلم في قضاء اوقات الفراغ، يحول كل موقف يعاصره إلى آخر ساخر في صورة قصة باللون الأسود، اما رسم الكوميكس فيلجأ إلى التلوين.

تخرج الرسام الشاب من كلية تجارة جامعة بني سويف، ورغم ذلك إلا أنه قرر استكمال دراسة الرسم بشكل أكاديمي مع دراسة "الجرافيك"، ولكن لتحقيق هذا الحلم فإنه يواجه أزمة أخرى وهي عدم توافر أماك متخصصة لتعليم الرسم في محافظة بني سويف، ويقول لـ «صدى البلد»: "نواجه عدم توافر فرص لتعلم الرسم وهي شملكة في محافظات الصعيد بشكل عام".

لم يلقى حجاج الدعم المرجو من العائلة والأصدقاء منذ اتجاهه لرسم الكاريكاتير ودمجه مع الكوميكس، ويقول: "المحيطين بي لا يفهموا الرسومات التي أقدمها أو الفكرة الخاصة بها وبالتالي لا ألقى تشجيع، وكل الدعم يكون من مواقع التواصل الإجتماعي وأظن أن هذه الطريقة الجديدة في الرسم والتعبير هي ما يحتاجه الشباب".

يتمنى ابن الصعيد عدم الانشغال عن موهبته والعمل على تطويرها باستمرار مع تقديم كتاب مختلف يضم هذه الرسومات، والأفكار وطريقة الرسم، ويقول: "أرى أن عملي تطور لفن الكاريكاتير وما أقدمه فريد ومميز من نوعه وتستغرق الرسمة الواحدة فترة تمتد بين 3 إلى 4 ساعات".

كاريكاتير الفنان ام كلثوم فوتوشوب الصعيد الكاريكاتير مستقبل كوميكس فن الكاريكاتير الصيدلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حافِظ على اللاعبين| عبد الحفيظ لـ موسيماني: أفعالك لا تليق بحجم الأهلي

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

قرار نهائي.. فيفا يرفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

مأساة بأول أيام العيد.. غرق 6 أطفال في نهر الفرات بـ العراق

ترشيحاتنا

خلال صلاة العيد الفطر.. اشتباكات عنيفة بين مصلين مسلمين والشرطة بـ إثيوبيا

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتقدم بهدف على برينتفورد في الشوط الأول

والدة الشهيد ابو المجد: الرئيس سند وأب لجميع المصريين

قصة صيدلي ومحاسب من الصعيد ابتكرا فنا هزليا.. صور

المخابرات الأمريكية: روسيا ستضم دونيتسك ولوجانسك لإنشاء جمهورية الشعب

كورونا يحرم مصطفى عسل من المشاركة ببطولة "جي بي مورجان" للإسكواش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

فيديو

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

كوميدي وإثارة .. خريطة أفلام العيد في دور العرض

وصل لـ11 مليونا.. أغلى كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية 10 جنيهات .. ما قصته؟

10 أطعمة تجلب السعادة وتقاوم الاكتئاب.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ