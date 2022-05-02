لميس الحديدي لـ شيماء سيف: الفستان عجبني.. والفنانة: صغيرة على الحب.. فيديو

حلت الفنانات يسرا وغادة عادل ومي كساب وشيماء سيف، ضيوف على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة “ المذاع على قناة ”أون ".

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي حديثها لـ شيماء سيف قائلة: "الفستان عجبني"، وردت شيماء سيف ضاحكة: "صغيرة على الحب".

وقالت شيماء سيف: "إحنا عاملين جروب بينا وبنتكلم عليه، وبعد انتهاء مسلسل احلام سعيدة بقول لـ يسرا انا بموت فيكي وبعشقك وشكرا على التواضع والاحتواء والاكل".

الكريمة

وتابعت شيماء سيف ضاحكة: "يسرا كريمة، وكل يوم بروح التصوير مش بطلب أكل والفنانة يسرا تجيب أكل ليا".

