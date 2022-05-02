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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الموناليزا ليست أهم أعماله..5 اختراعات لليوناردو دافنشي قبل تنفيذهم بمئات الأعوام.. صور

ليوناردو دافنشي ولوحة
ليوناردو دافنشي ولوحة الموناليزا

ربما تكون لوحة “الموناليزا” هي أكثر القطع الفنية شهرة وتميزًا للفنان الإيطالي “ليوناردو دافنشي” في أي مكان في العالم، ويتم اعتبارها أعظم أعماله، ولكن مع ذلك، لم يكن دافنشي مجرد رسام، لقد كان مهندسًا معماريًا ومخترعًا أيضًا، وأحد الأشخاص الذين تنبأت أفكارهم وأفكارهم عن بعض أعظم الاختراعات البشرية قبل قرون من ظهورها.

ويرصد “صدى البلد” خمسة اختراعات تنبأ بها دافنشي قبل وقت طويل من اختراعها.

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الطائرة الهليكوبتر

كانت رحلة الأخوان رايت في عام 1905 أحد أعظم إنجازات الجنس البشري، ومع ذلك ، فقد ابتكر دافنشي تصميمات "جسم طائر" ، والذي كان مشابهًا للطائرة المروحية الحالية ، في أواخر القرن الخامس عشر.

تتضمن التكرارات الحديثة للمروحية مجموعات شفرات متعددة مع القدرة على الدوران بسرعات لم يكن من الممكن تخيلها من قبل، ومع ذلك، فإن الفيزيائين مدينين بالفضل لعقل ورسومات دافنشي، والتي بعضها كانت رسومات تخطيطية.

وكتب في أوراقه: “إذا كان هذا الجهاز مصنوعًا بمسمار جيد، ومصنوع من الكتان الذي يتم سد المسام منه بالنشا ويتم لفه بسرعة، فإن هذا المسمار سيجعل الجسم حلزونيًا ويدور في الهواء وسيرتفع عالياً”.

الدبابة العسكرية

إذا كانت هناك حقيقة واحدة بارزة عن ليوناردو دا فينشي، فهي خياله الواسع، وفي عام 1487 صمم ما يعتبر الآن نموذجًا أوليًا للدبابة الحديثة، وكان من المفترض أن يكون الغطاء مصنوعًا من شعر حيوان اللاما ويتم تقويته بألواح أرماديلو، بالإضافة إلى أن الزوايا الحادة للمجسم من الممكن أن تحرف نيران العدو.

وكان من المفترض أن تعمل الآلة بواسطة رافعين كبيرين داخليين يعملان بواسطة أربعة رجال أقوياء، وبحسب أوراقه يتم تجهيز السيارة بمجموعة من المدافع الخفيفة الموضوعة حول محيطها.

وكانت الفكرة مثالًا آخر على عبقرية دافنشي وكان ينوي استخدام جوانب الدبابة لتخويف العدو دون الاضطرار إلى إطلاق الأعيرة النارية.

الجسر الدوار

تم تصميم اختراعات دافنشي بطريقة مبدعة، ومن بينها الجسر الدوار، الذي تم تصميمه عبر خندق مائي، مع الجلوس على الجانب الىخر حتى يتمكن الجنود من المرور دون مشاكل، وكان للجهاز عجلات ودمج نظام الحبال وبكرة دوارة للتوظيف السريع وسهولة النقل. 

وكان الهدف من الجسر المؤقت الدوار هو مساعدة الجيوش على الإبحار في الاماكن غير المألوفة بصعوبة أقل ، والهروب من القوات الملاحقة بسهولة أكبر، وكان الهدف منه أيضًا تزويد القوات بحرية التنقل وهذا ما اعتقده دافنشي أنه أحد أهم جوانب الحرب,

المظلة

بينما يعود الفضل إلى لويس سيباستيان لينورماند في اختراع المظلة في عام 1783 ، كان دافنشي هو أول من تصور الفكرة قبل بضع مئات من السنين، إذ قام دافنشي بعمل رسم تخطيطي للاختراع مع هذا الوصف المصاحب:

“إذا كان لدى الرجل خيمة مصنوعة من الكتان تم إغلاق فتحاتها جميعًا ، وعرضها حوالي 23 قدمًا فسيكون الشخص قادرًا على رمي نفسه من أي مكان مرتفع الطول دون التعرض لأي إصابة”.

وأصبح تصميم دافنشي أكثر وضوحًا من خلال استخدام مجرى ذو شكل مثلث، وليس مستديرًا ، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت مقاومة الهواء كافية ليظل معلقا في الهواء، ونظرًا لأن مظلة دافنشي كانت مصنوعة من الكتان الذي يغطي إطارًا خشبيًا، فقد تم اعتبار الوزن الثقيل للجهاز أيضًا مشكلة.

ولكنه مثل العديد من أفكار دافنشي ، لم يتم بناء الاختراع أو اختباره من قبل ليوناردو نفسه، واكتفى بتدوينه في أوراقه فقط.

الآلة الطائرة

لا شيء يجسد فكر دافنشي سابق عصره، أكثر من مفهوم وأفكار دافنشي عن الآلة الطائرة، إذ كانت فكرة دافنشي هي الفكرة التي وصلت حرفياً إلى السماء حاليا، وكان الاختراع ، المعروف باسم "ornithopter" ، مختلفًا عن الطائرة حيث أراد دافنشي التحكم الشخصي في الطيران.

وتميزت هذه الفكرة بوجود جناحان بنهايات مدببة مرتبطة بشكل شائع بفكرة المخلوق المجنح.

العسكري الفن طائرة الفيزياء حرب إيطالي مهندس رحلة اختراعات الطائرة الاختراع

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